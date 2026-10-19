A European Tour zárása után máris következik a darts Eb

Az idei European Tour-versenyeken szerzett ranglistapontok alapján rangsorolták a versenyzőket, és a legjobb 32 szerzett jogot az Európa-bajnoki szereplésre. Sorsolásra sem volt szükség, a dartsosokat a ranglistapontok alapján illesztették be az ágrajzba.

A világelitből több játékos is számos ET-versenyt lemondott az idény során, ezért csak 11. kiemelt a világelső Luke Littler, a 9. Gary Anderson pedig nem is kvalifikálta magát a viadalra. Mint ahogy nincs a mezőnyben a legutóbbi három Eb-győztesből kettő, Peter Wright (2023) és Ritchie Edhouse (2024) sem – mondjuk ők szívesen indultak volna European Tour-versenyeken, de a legtöbbször elbuktak a selejtezőben. A címvédő Gian van Veen viszont ott van, 8. kiemeltként szerepel a viadalon.

A dortmundi tornán az első forduló 16 mérkőzését csütörtök és péntek este játsszák az egyik fél hatodik nyert legjéig, szombat délután és este négy-négy nyolcaddöntős összecsapást játszanak, immár tíz nyert legig. Vasárnap délután szintén tíz nyert legig tartanak a negyeddöntős ütközetek, a záró nap estéjén az elődöntőre és a döntőre kerül sor, 11-11 nyert leges meccseken.

A többi nagy tornához hasonlóan az Eb összdíjazása is emelkedett idén, 600 ezerről 750 ezer fontra. A győztes 120 ezer helyett immár 150 ezer fontot kap. Jövőre pedig még nagyobb lesz, 48 játékos szerepel majd a hatnapos viadalon, amelynek összdíjazása már egymillió font lesz.

Az Európa-bajnokságot Magyarországon – az ET-fordulókkal ellentétben – a Sport Tv közvetíti.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND (október 22–25.)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Ross Smith (angol, 1. kiemelt)–Karel Sedlácek (cseh, 32.)

James Wade (angol, 16.)–Damon Heta (ausztrál, 17.)

Gian van Veen (holland, 8.)–Andrew Gilding (angol, 25.)

Luke Woodhouse (angol, 9.)–Dirk van Duijvenbode (holland, 24.)

Niels Zonneveld (holland, 4.)–Cameron Menzies (skót, 29.)

Gerwyn Price (walesi, 13.)–Rob Cross (angol, 20.)

Danny Noppert (holland, 5.)–Stephen Bunting (angol, 28.)

Luke Humphries (angol, 12.)–Ryan Searle (angol, 21.)

Wessel Nijman (holland, 2.)–Martin Schindler (német, 31.)

Ryan Joyce (angol, 15.)–Jermaine Wattimena (holland, 18.)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Niko Springer (német, 26.)

Josh Rock (északír, 10.)–Chris Dobey (angol, 23.)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 3.)–Dave Chisnall (angol, 30.)

Kevin Doets (holland, 14.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)

Nathan Aspinall (angol, 6.)–Cristo Reyes (spanyol, 27.)

Luke Littler (angol, 11.)–William O’Connor (ír, 22.)