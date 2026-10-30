Túl az NB I-es idény első harmadán – senki sem szökött meg

Találóbb záró képet aligha lehetett volna választani az NB I 2026–2027-es idényének első harmadához: a fordulót még utolsóként kezdő Nyíregyháza hátrányból fordítva győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában. A felcsútiak maradtak az élen, a vendégek viszont két helyet javítottak, és egyetlen délutánba sűrítették az ősz legfontosabb tapasztalatát: a tizenkét csapatot felvonultató mezőnyben a tabella pillanatnyi állása nem jelent életbiztosítást. Az első és az utolsó között mindössze tizenegy pont a különbség; ugyanekkora távolság választotta el a két szélsőértéket egy évvel korábban is. Nem példátlan tehát a tömörülés, de ebben a lebonyolítási rendszerben továbbra is rendkívül szoros a verseny.

Az első számvetést ugyanakkor meg kell csillagozni: a Ferencváros és a Kispest-Honvéd csak tíz mérkőzésen van túl, elhalasztott találkozójukat december 3-án pótolják. Vagyis lezárult a tizenegyedik forduló, de még nem találkozott mindenki mindenkivel. Ez elsősorban a bajnoki verseny megítélésénél fontos: a negyedik helyezett FTC négypontos hátrányából egyetlen mérkőzésen hármat is eltüntethet.

A góllövőlista élén megállt az idő Jurek Gábor hét góllal vezeti az NB I-es góllövőlistát, mögötte a paksi Szalai József hat találattal következik. A sorrend azonban elfedi a történet legérdekesebb részét: mindketten egy korai, ötmeccses sorozatból élnek. Az MTK 22 éves támadója augusztusban, huszonnyolc nap alatt szerezte mind a hét gólját, az azóta lejátszott öt bajnokiján viszont nem talált be. Szalai az első öt fordulóban jutott hatig, azóta ő sem növelte a termését. A lendületes idénykezdet mindkettőjüknek válogatott meghívót ért, a bajnoki góllövőversenyt azonban még a hosszabb csend sem rendezte át. Mögöttük Aljosa Matko, Németh András és Szendrei Ákos áll öt-öt góllal. A pillanatkép így nemcsak az eredményességről, hanem annak időbeli eloszlásáról is mesél: ugyanaz a hét vagy hat gól egészen más formagörbét takarhat, ha egyetlen hónapban születik, mint ha folyamatosan érkezik. A második harmad egyik különversenye az lesz, hogy az élen állók újra felveszik-e az augusztusi ritmust, vagy az üldözők hamarabb zárkóznak fel hozzájuk.

Két csapat halad az élen, de a Fradi már közeledik

A Puskás Akadémia 21 ponttal vezeti a tabellát, ugyanennyit gyűjtött az ETO is, a felcsútiakat több győzelmük sorolja előrébb. Különös mérleg az övék: hét siker, négy vereség, döntetlen nélkül. A Babó Levente edzette csapat a harmadik forduló óta őrzi az első helyet, és bár a Nyíregyháza elleni botlás figyelmeztető, előtte idegenben legyőzte a győrieket és az Újpestet is. A vezető hely mégsem jelenti azt, hogy támadásban minden gördülékenyen működne. Az M4 Sport Opta-adatokra épülő összegzése szerint a PAFC a helyzetek minőségéhez képest a leginkább elmarad a várható gólszámától. Eközben viszont jóval kevesebb gólt kap, mint amennyit az ellenfelek lehetőségei indokolnának, Lehoczki Bendegúz kapusteljesítménye fontos része ennek az egyensúlynak.

A címvédő ETO hat győzelemmel, három döntetlennel és két vereséggel jutott ugyaneddig. A Puskástól elszenvedett hazai vereség után Pakson, majd az Újpest ellen is nyert, azaz gyorsan rendezte a sorait.

A győriek tizenkét kapott gólja ugyancsak kedvezőbb a helyzetminőségi adatok alapján várhatónál; Samuel Petrás az összegzés szerint Lehoczki Bendegúzzal együtt a mezőny „legtöbb gólt megakadályozó” kapusa.

A két éllovas közös erénye tehát nem a hibátlan helyzetkihasználás, hanem az, hogy a kihagyott lehetőségeket hátul eddig képes volt ellensúlyozni.

A tabella élén álló Puskás Akadémia játékosa, Dárdai Pál (10) vezető gólt szerzett az akkor még utolsó Nyíregyháza ellen, ám Katona Leventéék belehúztak – és győztek (Fotó: Török Attila)

A pillanatnyilag harmadik Paks huszonkét góljával a bajnokság legeredményesebb csapata, és 202 lövésével ebben a mutatóban is vezeti a mezőnyt. A csapat változatlanul bátran vállalja a támadófutballt, a tizenkilenc kapott találat ugyanakkor megmutatja ennek az ősznek a másik oldalát is. A paksiak mérkőzésein egyik kapu előtt sem ritka az esemény, ami látványos összecsapásokat, de jelentős ingadozásokat is hozhat. Öt győzelem mellett két döntetlen és négy vereség áll a mérlegükben, amiben annak is nagy szerepe van, hogy több fiatalt is próbál egyszerre beépíteni a csapatba Bognár György.

A nemzetközi porondon is szereplő, ott nagyszerűen teljesítő Ferencváros tíz mérkőzéséből csak egyet veszített el, mégis csupán négyszer győzött: az öt döntetlen fékezte le igazán. A Debrecen és a Kisvárda elleni 1–1 után az MTK 5–0-s legyőzése látványos válaszlépés volt. Az előző idényben az ETO-val bajnok edző, Borbély Balázs csapata a mezőny legkevesebb kapott góljával, tízzel áll, miközben tizennyolcszor volt eredményes. Az örökrangadó önmagában még nem igazolja, hogy megszűntek a problémák, de olyan fölényes győzelmet hozott, amely erősítheti azt az érzést, hogy a pillanatnyi helyezésektől függetlenül a Fradi a mezőny legerősebb csapata. A rekordbajnok őszi mérlegében nem a vereségek, hanem az elszalasztott győzelmek jelentik a legnagyobb terhet. A négypontos különbség azonban így sem jelentős, különösen az elhalasztott találkozó ismeretében. A magunk részéről ezt a négy csapatot soroljuk a bajnokaspiránsok közé.

Szalai József a bajnokság elején lőtte, fejelte a gólokat – persze, lehet ő még a Paks nyerőembere a későbbiekben (Fotó: Török Attila)

DVSC, Vasas, Újpest – avagy kissé szűk a középmezőny

Ha lehet egyáltalán ezt a szót használni ebben a rendkívül szoros bajnokságban, ahol fordulóról fordulóra nagyot változik a tabella állása, akkor jelenleg a középmezőny tagjának csak az 5. és 7. hely közötti csapatokat soroljuk, vagyis a Debrecent, a Vasast és az Újpestet.

A DVSC gyengén kezdte az idényt, de aztán jelentősen feljavult. A ZTE elleni 3–0 és a kispesti 2–0 öt szerzett, nulla kapott gólt hozott, ennél jobb zárást nehéz lett volna kívánni a harmad végére. A Loki nemcsak pontokat ért el, hanem két olyan győzelemmel erősítette meg a helyzetét, amelyeken a védekezése is kitartott.

Az újonc angyalföldiek hatodik helye a két legutóbbi vereség ellenére is figyelemre méltó. Erős Gábor csapata négy győzelmet és három döntetlent gyűjtött, de ami fontosabb: van játéka. Viszont újra gólokat kell szereznie, mert a legutóbbi három fordulóban csak egyszer talált be, akkor is az azóta már az egész idényre kieső Tóth Milán révén. Az MTK és a Paks elleni egymást követő vereség azonban arra figyelmeztet, milyen gyorsan elfogyhat egy jó sorozattal megszerzett előny.

Újpesten közben két egymást követő, egyaránt 1–0-s vereség rontotta el a harmadzárást. A lila-fehérek előbb a Puskás Akadémiától, majd az ETO-tól kaptak ki. Talán meglepő, de a várható pontszámokat tekintve az FTC mögött az Újpest a második helyen áll – miközben a tabellán csak hetedik. Az adatok alapján a gyenge helyzetkihasználás különösen sokba kerül a liláknak.

Dzsudzsák Balázs lábában még mindig iránytű van Harminckilenc évesen is Dzsudzsák Balázs a legpontosabban beadó játékos idehaza: a DVSC játékosa az első 11 forduló során 40-szer juttatta csapattársához a labdát a szélről beívelve. Az összesített rangsorban 11-gyel előzi meg a második Daniel Stefuljt. A győriek balhátvédje 29 pontos beadásnál jár, mögötte Soltész Dominik 27-tel, Csontos Dominik 26-tal következik. Fontos hangsúlyozni: ezek sikeresen célba juttatott beadások, nem gólpasszok. Az utóbbi kategóriában éppen az ETO futballistája vezet hat előkészítéssel; ezek közül ötöt már az első négy mérkőzésen összehozott. Az előző bajnokságot tíz gólpasszal zárta, így az idei első harmadban a korábbinak több mint felét teljesítette. A két rangsor egymás mellé téve mutatja meg igazán a különbséget a „folyamatos” jó kiszolgálás és a közvetlen gólelőkészítés között: Dzsudzsák Balázs a társakat megtaláló beadások mennyiségében, Daniel Stefulj a góllal végződő utolsó átadásokban emelkedik a mezőny fölé.

A tabella végén egyetlen siker új sorrendet teremt

Az alsó régió tetején található, egyaránt tizenkét pontos MTK és Kisvárda eltérő irányból jutott ugyanoda. A fővárosiak jól kezdték a bajnokságot, de már huszonkét gólt kaptak. A várdaiak csak tizenhármat, viszont mindössze kétszer nyertek, és hat döntetlennel zárták a harmadot. Minden döntetlen gyarapítja a pontszámot – de nagyon lassan. A két csapat egyelőre csak két ponttal előzi meg az utolsó helyezettet.

A Nyíregyháza, a ZTE és a Honvéd folyamatos veszélyhelyzetben van. Az egerszegiek 5–1-re megverték a Szparit, utána azonban Debrecenben kaptak ki három góllal; a nyírségiek pedig éppen a listavezető ellen találták meg a kiutat. Az alsóházban éppúgy veszélyes lenne egyetlen eredményből messzemenő következtetést levonni, mint a bajnoki címért folyó versenyben. A Honvédnak az elhalasztott találkozó kínál további javítási lehetőséget, de a mérkőzéshátrány önmagában persze még nem jelent pontot. Legalul már egyetlen siker is új sorrendet teremthet, amint azt a Nyíregyháza felcsúti győzelme megmutatta.

Összegzésként elmondható: az első harmad után senki sem szökött meg – és senki sem engedheti meg magának, hogy hátradőljön. A hátralévő 22 fordulóra ezért a kiegyensúlyozottság lehet a legértékesebb erény.

NS-SZAKÉRTŐ DAJKA László, 24-szeres válogatott labdarúgó: – Körülbelül most jutottak el odáig a csapatok, hogy kialakult a játékuk. Az edzők mostanra lehetnek tisztában a futballisták valós, éles helyzetben mutatott tudásával, ilyenkor, a bajnokság harmadánál már minden szakvezetőnek látnia kell, hogy melyik a legjobb tizenegye, ki milyen teljesítményt nyújtott, és ki milyen teljesítményre képes. Meglepő, hogy az első tizenegy forduló során nem volt edzőváltás az idényben, pedig ilyenkor már mozognak a kispadok… Talán most is lett volna, de nagy változások zajlanak az országban és a magyar sportban, a klubok esetleg már jobban meggondolják, hogy vállalják-e az edzőcserével járó anyagi következményeket. A klubok büdzséje csökkenőben van, de például a Puskás Akadémiánál és a Ferencvárosnál fordulóról fordulóra bizonyítják, szűkebb kerettel is képesek jó teljesítményre, az eddig háttérben lévők megmutatják, hogy tudnak legalább olyan jó produkciót nyújtani, mint az elődeik.

NB I

12. FORDULÓ

Október 31., szombat

15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

November 1., vasárnap

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)