Nyéki Balázs: Elégedett vagyok, de látom a hibákat

Keményen megküzdött a három pontért az FTC szerda este Athénban, a Panathinaikosz otthonában a Bajnokok Ligája első csoportkörének második fordulójában. Az első negyedben még a görög együttes diktálta a tempót, a másodikban ellépett a Fradi, és 19–14-re nyert, de az ötgólos győzelem nem árulkodik arról, hogy a házigazda időnként megszorongatta az előző idény bronzérmesét.

„Nagyon jó gárda a Panathinaikosz, még ha csapatként nincs is meg a BL-rutinja, több játékosnak egyénileg megvan – mutatott rá Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője. – Fontos győzelmet arattunk, higgadtak voltunk, amikor arra volt szükség. De olyan fázisai is voltak a mérkőzésnek, amellyel kapcsolatban változtatnunk kell, ha el akarjuk érni a céljainkat, ami továbbra is a serleg visszaszerzése.”

Az első negyedben öt, a harmadikban hat gólt lőtt a görög együttes, a negyedikben feljött egyre, ráadásul összesen hat ötméterest lőhetett, öt be is ment. Végül a népligetiek megfogták a mérkőzést.

„Talán egy büntető nem volt jogos, a többinél mi hibáztunk, ami nem tesz elégedetté. Ám amikor fontos volt, sebességet váltottunk és jó döntéseket hoztunk. Nehéz dolga lesz a többi csapatnak is a Panathinaikosz otthonában, különleges atmoszférát teremtenek a drukkerek. A győzelem elégedetté tesz, a meccs előtt aláírtam volna az ötgólos győzelmet, de látom a hibákat, amelyeken dolgoznunk kell a következő hetekben. Aminek kevésbé örülök, hogy lesznek hiányzóink, Vismeg Zsombor piros lapot kapott, Jansik Szilárd szemét kórházban is meg kellett vizsgálni, ám ezért is bő a keretünk. Megleszünk a következő mérkőzésen is, de lesznek fontos hiányzóink.”

Nyéki Balázs elmondta, néhány külföldi, valamint rutinosabb magyar játékosnak pihenőt ad.

„Megerőltető nyári felkészülés és idénykezdet van mögöttük, szeretném, ha ezeket kipihennék az előttük álló napokban, hogy újult erővel vághassanak neki a folytatásnak, a következő feladatoknak. Éppen ezért főleg fiatalokkal, néhány ifjúsági játékost is bevetve állunk ki a Debrecen ellen otthon pénteken.”