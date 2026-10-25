Darts: Ross Smith másodszor is Európa-bajnok lett

Az Európa-bajnokság utolsó napjának délutáni programja parádés átlagokat hozó negyeddöntőkkel és egy óriási meglepetéssel indult: miután Ross Smith, Gewrwyn Price és Martin Schindler is 103-as átlaggal jutott a négy közé – utóbbi 10–1-re kalapálta el Jonny Claytont –, nagy meglepetésre búcsúzott a kétszeres világbajnok Luke Littler is. Krzysztof Ratajski ellen a 19 éves angol az első leget ugyan megnyerte, ám a lengyel utána „pusztító” üzemmódba kapcsolt, és a következő hét leget egyaránt megnyerte, s innen már nem jelentett számára gondot a meccs lezárása, végül 10–6-tal lépett tovább.

Az elődöntő már nem sikerült ilyen jól számára: a másik meglepetésember, Martin Schindler a mérkőzést végig ellenőrzése alatt tartva ellentmondást nem tűrő játékkal múlta felül a 49 éves „Lengyel Sast”, s jutott pályafutása során először döntőbe a PDC egy prémium tornáján. Ott pedig az ősszel kiváló formában játszó Ross Smith volt az ellenfele – az Eb-n első kiemeltként versenyző angol az idei Hungarian Darts Trophy után a World Series of Darts döntőjét is megnyerte, most pedig Gerwyn Price legyőzésével jutott a fináléba.

A döntőben az első öt legben mindenki hozta a kezdését, aztán Smith „robbantott”, s sorozatban hat leget nyert, s már-már úgy tűnt,eldöntötte a trófea sorsát, de 8–2-es vezetése után Schindler is megmutatta, nem véletlenül jutott ő is a döntőbe: 9–3-as hátrányból négy nyert leggel visszajött a meccsbe – többek között egy 127-es kiszállóval. Hiába, mert Smitht már nem tudta újból kizökkenteni, az angol végül 11–8-ra nyerte a döntőt.

Ezzel Ross Smith a két négyszeres győztes, Michael Van Gerwen és Phil Taylor valamint a két kétszeres bajnok Rob Cross és Peter Wright után az ötödik lett, aki egynél többször nyert Európa-bajnokságot.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

DÖNTŐ

Ross Smith (angol, 1., 92.92)–Martin Schindler (német, 31., 91.49) 11–8

ELŐDÖNTŐ

Ross Smith (angol, 1., 92.55)–Gerwyn Price (walesi, 13., 93.69) 11–7

Martin Schindler (német, 31., 98.88)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 3., 93.39) 11–6

NEGYEDDÖNTŐ

Ross Smith (angol, 1., 107.00)–Luke Woodhouse (angol, 9., 103.40) 10–6

Gerwyn Price (walesi, 13., 103.03)–Stephen Bunting (angol, 28., 95.20) 10–3

Martin Schindler (német, 31., 103.16)–Jonny Clayton (walesi, 7., 98.92) 10–1

Krzysztof Ratajski (lengyel, 3., 100.79)–Luke Littler (angol, 11., 99.08) 10–6