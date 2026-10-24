Egyetlen holland sem jutott be a nyolc közé a darts Eb-n

Katasztrofális Európa-bajnokság a hollandok részéről: az első fordulóban Wessel Nijman, Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert és Niels Zonnelveld búcsúzott, majd a szombati nyolcaddöntőben Gian van Veen, Jermaine Wattimena és Kevin Doets számára is befejeződött a dortmundi torna.

Van Veen címvédőként várta a Luke Woodhouse elleni meccset, és nem várt rá könnyű feladat, hiszen az angol csütörtökön kilencnyilast is dobott Van Duijvenbode ellen. A 2024-ben elődöntős angol 5–2-re elment, és akár újabb leggel növelhette volna az előnyét, de Van Veen „előhalászott” egy 142-es kiszállót. Ez azonban nem volt elég, Woodhouse továbbjutott, és készülhet Ross Smith ellen.

Gerwyn Price biztosan győzött Cameron Menzies ellen, a walesi két 113-as kiszálló után egy 109-cel zárta le a meccset, így Stephen Bunting ellen folytathatja szereplését. Bunting a szombati játéknap legsimább győzelmét aratva búcsúztatta 10–3-mal a Luke Humphries betegsége miatt beugró Kim Huybrechtset.

Luke Littler nagyszerű, 114.47-es átlaggal búcsúztatta a szintén jóval 100 fölött záró Nathan Aspinallt. A világbajnok angol ellenfele a Kevin Doetsot legyőző Krzysztof Ratajski lesz. A német Martin Schindler Wessel Nijmant hatalmas csatában verte az első körben, Jermaine Wattimenát viszont sokkal biztosabban győzte le, és a legjobb nyolc között Jonny Clayton lesz a riválisa.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

2. FORDULÓ – ÁGRAJZ SZERINT

Ross Smith (angol, 1., 95.43)–Damon Heta (ausztrál, 17., 90.70) 10–7

Gian van Veen (holland, 8., 91.47)–Luke Woodhouse (angol, 9., 95.34) 6–10

Cameron Menzies (skót, 29., 93.75)–Gerwyn Price (walesi, 13., 94.86) 4–10

Stephen Bunting (angol, 28., 96.83)–Kim Huybrechts (belga, 94.99) 10–3

Martin Schindler (német, 31., 90.25)–Jermaine Wattimena (holland, 18., 92.05) 10–4

Jonny Clayton (walesi, 7., 98.28.)–Josh Rock (északír, 10., 93.15) 10–8

Krzysztof Ratajski (lengyel, 3., 96.95)–Kevin Doets (holland, 14., 93.96) 10–8

Nathan Aspinall (angol, 6., 105.57)–Luke Littler (angol, 11., 114.47) 5–10