NHL: a Detroit kitette keretéből az olimpiai bajnok korábbi csapatkapitányt

A 30 éves, idén Milánóban olimpiai bajnoki aranyérmet szerző – kétszeres világbajnoki bronzérmes – játékos menedzsere a napokban arról tájékoztatta a klubot, hogy Larkin a továbbiakban nem akar a Red Wings mezében jégre lépni. A detroiti klub közleményében Shawn Horcoff megbízott általános igazgató csalódottságát fejezte ki a hokis döntése miatt.

A Red Wings felfüggesztette Larkint, aki így fizetés nélkül marad ebben az időszakban, és naponta mintegy 41 ezer dollártól (mintegy 13.5 millió forinttól) esik el. Larkin 8.7 millió dolláros éves fizetést garantáló szerződéséből még öt esztendő van hátra.

Larkin 2015 óta játszik a Red Wingsben – 818 találkozón 278 gólt és 649 kanadai pontot szerzett –, amely immár egy évtizede nem jutott rájátszásba. Larkin ezért a holt szezonban kérte, hogy cseréljék el őt, erre azonban nem került sor. A 30 éves center a nyáron a csapattal alapozott, bár már akkor megvonták tőle a kapitányi tisztséget. Végül 10 mérkőzésen pályára lépett az idényben – két gólt és hat gólpasszt jegyzett –, mielőtt lemondta volna a további játékot. A nyári hercehurcát követően a detroiti közönség az első korongérintésénél kifütyülte a korábbi kedvencet.

A klub tájékoztatása szerint a nyáron egyeztettek a Larkin listáján szerepelő kérőkkel – a hokis a Floridához, a Minnesotához vagy a Vegashoz ment volna –, valamint más klubok is érdeklődtek utána, megállapodás azonban nem született. A Red Wings hozzátette, továbbra is azon dolgoznak, hogy „mindkét fél számára megfelelő megoldást” találjanak. Ez a klub esetében Larkinhoz hasonló kaliberű, azonnal bevethető rutinos játékos lenne, vagy potenciállal bíró fiatal tehetségek és draftjogok. Horcoff erre hivatkozva elmondta: nehéz összehozni egy ilyen cserét.

Larkin már a második NHL-játékos ősszel, akit fizetés nélküli felfüggesztéssel sújtottak. A szintén idén olimpiai aranyérmes Connor Hellebuyck ugyancsak a holt szezonban kérte klubját, a Winnipeg Jetset, amelyben 2015 óta védett, hogy cserélje el. A 33 éves kapus hosszas kivárás után végül múlt héten igazolt a New Jersey Devilshez.