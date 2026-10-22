Jobban nem is indulhatott volna a darts Eb, Woodhouse már az első meccsen kilencnyilast dobott – videó

Csütörtökön a németországi Dortmundban vette kezdetét a 2026-os darts Európa-bajnokság, amelyen az idei European Tour-versenyeken legjobban teljesítő 32 játékos vesz részt. A világelitből többen is számos ET-versenyt lemondtak az idény során, ezért csak 11. kiemelt a világelső Luke Littler, a 9. Gary Anderson pedig nem is kvalifikálta magát.

A torna első mérkőzése rögtön megadta az alaphangot, ugyanis a Luke Woodhouse–Dirk van Duijvenbode összecsapás negyedik legjében az angol dartsos egy kilencnyilassal örvendeztette meg a közönséget. A kilencedik kiemelt, a világranglistán pedig a 18. helyezést elfoglaló Woodhouse ráadásul brékelt is az ominózus legben, ezt követően pedig tudta hozni a saját kezdéseit, így végül 6–3-ra verte holland ellenfelét.

WOODHOUSE NINE-DARTER! 🔥 Luke Woodhouse pins the perfect leg against Dirk van Duijvenbode in Dortmund in the FIRST game of the European Championship 😱 📺 https://t.co/C0gvzP3YL6 #ECDarts https://t.co/zTovjOOlJr — PDC Darts (@OfficialPDC) October 22, 2026

Az este második mérkőzésén Danny Noppert és Stephen Bunting csapott össze, ami az előzetes várakozásoknak megfelelően rendkívül szoros találkozónak bizonyult. Bunting rögtön egy brékkel indított, majd Noppert a negyedik legben egy D18-D20-as kombinációval elvette a kezdését, kiegyenlítve az állást. 4–4-nél ismét az angol került előnybe, de nem tudta kihasználni, hogy kezdhet a győzelemért, így jöhetett a mindent eldöntő 11. leg. Bunting itt ugyan hátrányban volt, ám akkor teljesített a legjobban, amikor a legnagyobb volt a nyomás, és 160-ról kiszállva megnyerte a meccset.

Niels Zonneveld remek formában érkezett meg Dortmundba, hiszen vasárnap nem kis meglepetésre az ő győzelmével zárult a European Tour utolsó, maastrichti állomása. Ez cseppet sem zavarta jelenlegi ellenfelét, Cameron Menziest, aki három brékleg és 50 százalékos kiszállózás után 6–3-as győzelmet aratott a negyedik kiemelt ellen.

Igazán izgalmas összecsapásnak ígérkezett Gerwyn Price és a kétszeres bajnok Rob Cross találkozója, azonban az angol ezen az estén nem tudta felvenni a versenyt walesi ellenfelével. Price sorozatban háromszor is elvette a 2018-as világbajnok kezdését, majd egy 135-tel stílusosan lezárta a vártakkal ellentétben korántsem olyan fordulatos összecsapást.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

1. FORDULÓ

Luke Woodhouse (angol, 9., 99.11)–Dirk van Duijvenbode (holland, 24., 84.82) 6–3

Danny Noppert (holland, 5., 90.92)–Stephen Bunting (angol, 28., 89.81) 5–6

Niels Zonneveld (holland, 4., 90.00)–Cameron Menzies (skót, 29., 93.75) 3–6

Gerwyn Price (walesi, 13., 99.26)–Rob Cross (angol, 20., 90.90) 6–2

James Wade (angol, 16.)–Damon Heta (ausztrál, 17.)

Kim Huybrechts (belga)* –Ryan Searle (angol, 21.)

Gian van Veen (holland, 8.)–Andrew Gilding (angol, 25.)

Ross Smith (angol, 1. kiemelt)–Karel Sedlácek (cseh, 32.)

*Luke Humphries betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, így a PDC szabályai szerint a European Tour-pontok alapján legmagasabban rangsorolt, de nem kvalifikált játékos veszi át a helyét, aki Kim Huybrechts.

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Smith–Anderson 8–2

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Wade–R. Smith 8–4

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc). Döntő: Clayton–Humphries 8–4

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia). Döntő: Zonneveld–Noppert 8–5