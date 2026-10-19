Niels Zonneveld hazai sikerével zárult az darts European Tour

Óriási meglepetéssel zárult a European Tour versenysorozatának idei utolsó állomása, hiszen a 28 éves Niels Zonneveld diadalmaskodott, aki a Maastrichtben rendezett Dutch Darts Championshipen első alkalommal győzött a felnőtt pályafutása során a PDC égisze alá tartozó viadalon.

A verseny nem csak Zonneveld sikere miatt lesz eredményes, a második körben ugyanis az első kiemelt Gian van Veen megdöntötte az European Tour egy meccsen dobott háromnyilas átlagát: Sebastian Bialeckit 120.24-es átlaggal intézte el 6–0-ra a korábbi vb-döntős. Van Veen végül egészen az elődöntőig jutott, ahol aztán az ötödik kiemelt Danny Noppert ütötte el a döntőtől.

Miután pedig a másik elődöntőben az egész hétvégén koncentráltan teljesítő Zonneveld – többek között Krzysztof Ratajski és Gerwyn Price búcsúztatása után – a hatodik kiemelt Stephen Buntingot is legyőzte, két dolog vált biztossá: egyrészt, hogy a holland közönség hazai tornagyőztest ünnepelhet majd, másrészt pedig hogy új ET-tornagyőztesünk lesz. Ez pedig Zonneveld lett, aki ugyan rögtön brékhátrányba került, de Noppert 2–0-s vezetése után sorozatban öt leget nyert egymás után, amivel megalapozta a lélektani fölényét, majd két elvesztett leg után, 5–4-es vezetésnél egy 157-es kiszállóval lepte meg ellenfelét. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy innentől már egyikük sem nyert saját kezdést, így három újabb brékleg után Zonneveldet ünnepelhette a maastrichti közönség.

PDC EUROPEAN TOUR

DUTCH DARTS TROPHY, MAASTRICHT

DÖNTŐ

Danny Noppert (holland, 5, 87.66)–Niels Sonneveld (holland, 92.93) 5–8

ELŐDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 1., 91.47)–Danny Noppert (holland, 5., 94.65) 5–7

Niels Sonneveld (holland, 92.22)–Stephen Bunting (angol, 86.07) 7–4



