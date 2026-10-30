Bő egy percre tért vissza a benne rejlő zseni, Muszukajev kikapott az első meccsén

A hétfői, kötöttfogású délelőtti program óta nem nyert magyar színekben versenyző birkózó mérkőzést az asztanai világbajnokságon: Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130 kg) elveszített döntőjét követően sorrendben Dollák Tamarának (57 kg), Szabados Noéminek (68 kg), Végh Richárdnak (97 kg) és Bognár Erikának (59 kg) is csupán egy meccs jutott a Barisz Arénában.

A 2022-ben honosított észak-oszét klasszisunk, a magyar zászló alatt kétszeres Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, valamint vb-ötödik Bajcajev Vlagyiszlav törte meg a jeget. A tavaly óta 97 kilogramm helyett nehézsúlyban szereplő birkózó a 16 közé jutásért a rutinos 37 éves venezuelaival, a kétszeres olimpikon, Pánamerika-bajnok José Díazzal meccselt.

Bajcajev sem mai fiú, 36 esztendős, és pontosan tudja, meddig ér az erőnléte. Ennek megfelelően beosztotta az erejét a nyitó mérkőzésén, az első menetben kétpontos levitelt szenvedett el, kivárásra játszott, egyetlen akciót indított, majd a második menet közepén jól támadott bokára, két pontért levitte Díazt. A 2:2 nekünk kedvezett, Bajcajev taktikusan kibekkelte a maradék időt, ezzel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Bajcajev Vlagyiszlav (pirosban) győzelemmel kezdett a venezuelai José Díaz ellen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az idei Európa-bajnokságon ezüstérmes sportolónkra jóval keményebb ellenfél várt, a világbajnoki ötödik orosz Abdulla Kurbanov személyében, aki februárban megnyerte az albániai UWW-rangsorversenyt.

Frissebben, gyorsabban mozgott Kurbanov, az első menetben többször is zónáztatta Bajcajevet, mindkét alkalommal ki is tolta, emellett passzivitási pontot is szerzett, így 3:0-s előnnyel mehetett a szünetre. Bajcajev a második menetben kétszer is próbálkozott lábra támadással, előbb könnyedén leugrott róla Kurbanov, majd meg is kontrázta, mögé került, ahonnan ráadásul a billentés is bejött neki, ezzel 7:0-ra diadalmaskodott. Bajcajev Vlagyiszlav a vigaszágban reménykedhet.

A 2024-es párizsi olimpia óta nem láthattuk eredeti súlycsoportjában világ- és Európa-bajnokunkat, Muszukajev Iszmailt, aki az elmúlt két évhez hasonlóan ezúttal is a 70 kilogrammosok között próbált szerencsét.

Noha azért egy Európa-bajnoki bronzéremre odaért idén Tiranában, az igazán átütő, virtuóz birkózását nem láthattuk tőle az elmúlt két évben. Tulajdonképpen érthető, hogy a szövetség úgy gondolja, ez az utolsó világverseny, amelyen 70 kilogrammban számol a 33 éves balkár sportolóval, aki nem mellesleg 2019 óta, tehát immár hét éve erősíti a magyar színeket (a balkárok a Kaukázus északi oldalán élő türk nép Oroszországban – a szerk.).

Maradjunk annyiban, a sorsolás nem kedvezett az FTC sportolójának, harmadik kiemeltként a selejtezőből várta riválisát: az amerikaiak kiválósága, a világbajnoki arany- és ezüstérmes, Pánamerika-bajnok Zain Retherford érkezett.

Verekedős stílust vett fel az amerikai, Muszukajev többször is megakasztotta a meccset reklamálással, mondván, az arcába nyúlkál riválisa – egyszer figyelmeztették érte Retherfordot, többször nem. Sportolónk jó védekezéssel egypontos kitolásra mentette az ellenfél leviteli kísérletét, majd a vele szemben elrendelt 30 másodperces aktivitási idő alatt nem tudott akciót végrehajtani, így Retherford 2:0-s előnybe került.

Muszukajev elkezdett birkózni, úgy, ahogy nem sokan tudnak rajta kívül a világon: berobbant lábra a második menet elején, kiléptette vetélytársát. Nem sokkal később fejlefogásból fantasztikus, gyors pörgetést hajtott végre (3:2).

Sajnos csak kicsivel több mint egy percig láthattuk a benne rejlő zsenit a szőnyegen, Muszukajev elfáradt: az amerikai bebillentette birkózónkat (3:4), challenge-et kértünk, elveszítettük (3:5). Retherford ismét megindult, szőnyegre vitte, és ügyesen a hátára fordította ellenfelét: tus lett a vége.

Bajcajevhez hasonlóan Muszukajev is a vigaszágban bízhat.

Fotó: Dömötör Csaba Muszukajev Iszmail már csak bő egyre percig képes hozni ezt a világszínvonalú teljesítményt?

Én nem ezt láttam azért rajta, sokkal rosszabb állapotban is birkózott már. Az amerikai stílust nem szereti, mert nem akarnak odaállni neki rendesen, csapkodnak, erőnlétben bírják, és végig tudják ezt birkózni. Szerintem nem teljesített rosszul, de az nyilvánvaló továbbra is, hogy fizikailag nem ebbe a súlycsoportba való – nyilatkozta Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya a Barisz Arénában. Hogyan látta Bajcajev Vlagyiszlav szereplését?

Elég sok izomtömeget pakolt magára az áprilisi Európa-bajnokság óta, és úgy látom, nem bírja a keringése. Most már megvan a súlya, ám ezzel elveszítette a támadási képességét, szerintem az újonnan érkezett tömeg rengeteg oxigént vesz fel, és noha egyszer-kétszer el tudott indulni, láthatóan lelassult. Ezzel foglalkoznia kell, a keringését hozzá kell igazítani a súlyához, mert ennél ő sokkal jobban tud birkózni. Azt kapta a versenynaptól, amire számított?

Bajcajevnél már az első meccsen láttam, hogy baj lesz, nagy csodának kellett volna történnie ahhoz, hogy megfogja az oroszt – sokkal fiatalabb nála, és jóval dinamikusabban is birkózott. Muszukajevvel kapcsolatban mindig azt mondom, hogy ha jó lábbal kell fel, bármire képes. Mindemellett úgy vélem, hogy ami történt Retherford ellen, az a realitás, ez az amerikai erősebb nála, azt csinálta, amit kellett, és ez meghozta az eredményét. Bánkuti Zsolt: Muszukajev fizikailag nem ebbe a súlycsoportba való

BIRKÓZÁS, ASZTANA

Péntek

70 kg. Nyolcaddöntő: Retherford (amerikai)–Muszukajev Iszmail 7:3-nál tus.

125 kg. A 16 közé jutásért: Bajcajev Vlagyiszlav–Díaz (venezuelai) 2:2 – később szerzett ponttal. Nyolcaddöntő: Kurbanov (orosz)–Bajcajev 7:0