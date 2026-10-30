Döntött a CAS: vissza kell venni az orosz válogatottakat a jégkorong-világbajnokságra

Az IIHF a honlapján reagálva csalódottságának adott hangot. A szervezet kiemelte, tiszteletben tartja a CAS ítéletét, ám álláspontja szerint nem szűntek meg azok az aggályok, amelyek a korábbi, kizárásra vonatkozó IIHF-döntést alapozták.

Az IIHF hangsúlyozta, hogy a CAS döntésének jelentős gyakorlati és logisztikai következményei is vannak, mivel a jövő évi világbajnokságok már előrehaladott előkészületi szakaszban járnak.

„A változtatás széleskörű koordinációt igényel az illetékes tagszövetségekkel, szervezőbizottságokkal és a fogadó hatóságokkal, beleértve a versenyformátumok, a menetrendek, az utazási és szálláslehetőségek, valamint a biztonsági intézkedések felülvizsgálatát” – olvasható.

Az IIHF már korábban is jelezte, hogy az orosz csapatokat minden téren (férfi és női felnőtt, valamint ifjúsági, illetve férfi junior kategóriában) oda veszi vissza, ahol a 2022. februári kizáráskor versenyeztek volna. Ennek értelmében a férfi felnőtt orosz csapat jövő májusban Németországban szerepelhet, ahol a magyarok is érdekeltek. Ez az egy torna van, amelyen a magyar és az orosz együttes azonos osztályban szerepel.

A CAS döntése a jövő évi világbajnokságoktól szól, ugyanakkor például a férfi juniorok számára kiírt, hivatalosan 2027-es viadalt már idén december 26-tól megkezdik a kanadai Edmontonban és Red Deerben. Ez lesz az első torna, amelyen a Sportdöntőbíróság mostani ítélete alapján az oroszokat vissza kell fogadni. Az egy hét múlva kezdődő dániai felnőtt női elit vb-n – mivel 2026-os kiírás – még nem vehetnek részt az oroszok.

Oroszország – és az ukrajnai háborúban Moszkvát pártoló Fehéroroszország – nemzeti együttesei 2022 februárjától kezdődően nem indulhatnak nemzetközi versenyeken. Ennek nyomán a két ország válogatottjai már öt világbajnokságot voltak kénytelenek kihagyni, és nem tudtak részt venni az idei téli olimpián sem. A fehéroroszok nem fellebbeztek a CAS-nál, így velük szemben továbbra is érvényes a felfüggesztés.

Az IIHF-nek most gyorsan – vélhetően heteken belül – reagálnia kell a megváltozott helyzetre, hiszen az oroszok visszavételével például páratlan számú csapat versenyezne adott kategóriában.

Abban az esetben pedig ha a fehéroroszok a mostani, oroszok számára kedvező ítéleten felbátorodva ugyancsak kérik visszavételüket, a CAS minden bizonnyal őket is visszaengedheti a nemzetközi porondra.