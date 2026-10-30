Örökös szurkolójától, Sir Patrick Stewarttól búcsúzik a Huddersfield Town

L. M.L. M.
2026.10.30. 11:41
Sir Patrick Stewart a Huddersfield kabalájával 2018-ban (Fotó: Getty Images)
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Sir Patrick Stewart Formula–1 Huddersfield Town
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Sir Patrick Stewart angol színész. A Star Trek és az X-Men-filmek sztárja hűséges szurkolója volt az angol harmadosztályban szereplő Huddersfield Townnak, amely az X-oldalán emlékezett meg róla.

Szerdán, Los-Angeles-i otthonában hunyt el Sir Patrick Stewart színész, akit sokan a Star Trekből és az X-Men-filmekből ismerhetnek. Stewart szívéhez a színészi karrierje mellett a sport is közel állt, hűséges szurkolója volt az angol harmadosztályban (League 1) szereplő Huddersfield Townnak, illetve ő készítette a futam utáni interjúkat a 2017-es Kanadai Nagydíjat követően a Formula–1-ben. Ikonikus pillanattá vált, ahogyan az ünneplés során a harmadik helyen végző Daniel Ricciardo cipőjéből itta a pezsgőt, miután az ausztrál pilóta felajánlotta neki a lehetőséget. 

„Hivatása kiemelkedő alakja volt, milliók számára pedig legenda és hős – öröksége tovább él majd. Yorkshire-i gyökereire végtelenül büszkén Sir Patrick minden ízében Terrier volt. Büszkék vagyunk rá, hogy a sajátunknak tudhattuk. Aki egyszer Terrier, az mindig is Terrier marad” – írja közösségi oldalán a Huddersfield.

 

Sir Patrick Stewart Formula–1 Huddersfield Town
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