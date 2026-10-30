Örökös szurkolójától, Sir Patrick Stewarttól búcsúzik a Huddersfield Town

Szerdán, Los-Angeles-i otthonában hunyt el Sir Patrick Stewart színész, akit sokan a Star Trekből és az X-Men-filmekből ismerhetnek. Stewart szívéhez a színészi karrierje mellett a sport is közel állt, hűséges szurkolója volt az angol harmadosztályban (League 1) szereplő Huddersfield Townnak, illetve ő készítette a futam utáni interjúkat a 2017-es Kanadai Nagydíjat követően a Formula–1-ben. Ikonikus pillanattá vált, ahogyan az ünneplés során a harmadik helyen végző Daniel Ricciardo cipőjéből itta a pezsgőt, miután az ausztrál pilóta felajánlotta neki a lehetőséget.

Remembering this unforgettable moment with a true legend, whose talent and presence reached far beyond the stars ✨ Rest In Peace, Sir Patrick Stewart ❤️ https://t.co/DbpJPcNAxT — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

„Hivatása kiemelkedő alakja volt, milliók számára pedig legenda és hős – öröksége tovább él majd. Yorkshire-i gyökereire végtelenül büszkén Sir Patrick minden ízében Terrier volt. Büszkék vagyunk rá, hogy a sajátunknak tudhattuk. Aki egyszer Terrier, az mindig is Terrier marad” – írja közösségi oldalán a Huddersfield.