Törött kézzel fogott tizenegyest a Szeged kapusa a kupában – videó

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójának záró mérkőzésén az Újpest FC az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként aratott 3–1-es sikert. A találkozó hőse a vendégek részéről a csereként beálló Aljosa Matko volt, aki két gólt is szerzett.

Tizian Scharmer tizedik percbeli gólja után kettőre is növelhette volna az előnyét az Újpest, azonban Horváth Krisztofer büntetőjét megfogta Rostislav Prokop.

A hazaiak vezetőedzője, Tóth Balázs a mérkőzés után az M4 Sportnak elárulta, a szlovák hálóőr törött kézzel tudott hárítani. „Le a kalappal előtte, úgy fogott tizenegyest, hogy közben el volt törve a keze. Azt gondolom, hogy tényleg nagy gratuláció neki” – dicsérte kapusát Tóth.