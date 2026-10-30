Törött kézzel fogott tizenegyest a Szeged kapusa a kupában – videó

L. M.L. M.
2026.10.30. 10:56
null
Rostislav Prokop megfogta Horváth Krisztofer tizenegyesét (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Újpest Rostislav Prokop Mol Magyar Kupa Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A csereként beálló Aljosa Matko duplájával ejtette ki az Újpest a Szegedet a labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában. A találkozó első félidejében, 1–0-s vendégvezetésnél a Szeged kapusa, Rostislav Prokop megfogta Horváth Krisztofer büntetőjét – mint később kiderült, törött kézzel.

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójának záró mérkőzésén az Újpest FC az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként aratott 3–1-es sikert. A találkozó hőse a vendégek részéről a csereként beálló Aljosa Matko volt, aki két gólt is szerzett.

Tizian Scharmer tizedik percbeli gólja után kettőre is növelhette volna az előnyét az Újpest, azonban Horváth Krisztofer büntetőjét megfogta Rostislav Prokop.

A hazaiak vezetőedzője, Tóth Balázs a mérkőzés után az M4 Sportnak elárulta, a szlovák hálóőr törött kézzel tudott hárítani. „Le a kalappal előtte, úgy fogott tizenegyest, hogy közben el volt törve a keze. Azt gondolom, hogy tényleg nagy gratuláció neki” – dicsérte kapusát Tóth.

Labdarúgó NB I
14 órája

Horváth Krisztofer kihagyott tizenegyese után Matko duplája továbbjuttatta az Újpestet Szegeden

A Szent Gellért Fórumban a Mol Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé jutott a lila-fehér együttes, amely csak az utolsó negyedórában tudta legyűrni NB II-es ellenfelét.

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (NB II)–ÚJPEST FC 1–3 (1–1)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 2977 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)
SZEGED: Prokop (Illés B., 37.) – Vékony (Posztobányi, 73.), Rjaskó, Széles, Kalmár O. (Tóth B., 66.) – Rabatin, Zvekanov – Haragos (Ádám M., 66.), Bodnár B. (Miskolczi, 73.), Zekics – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs
ÚJPEST: Banai – Fiola, J. Nunes, Stronati, Scharmer – Szendrei N. (Mucsányi Miron, 79.), Maier – Vlijter (Varga M., 63.), Amenyido (Ademi, 63.), Horváth Krisztofer (Ljujics, a szünetben) – Tijani (Matko, 63.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Tóth-Gábor (35.), ill. Scharmer (10.), Matko (75., 86.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Gratulálok a csapatomnak, a vereség ellenére a teljesítmény rendben volt, de kijött a meccsen a két együttes közötti osztálykülönbség. A legfontosabb, hogy nagyjából megkaptam, amit az ideérkezésem óta kérek. Örülök, hogy volt önbizalmunk, és szöglet után szép gólt szereztünk. Prokop sérült kézzel fogta meg a tizenegyest, az Újpest pedig kicsit elbizonytalanodott. Nagy helyzetünk is volt, de sajnos a végén kinyíltunk, a vendégcsapat pedig veszélyes tudott lenni. Bízom benne, hogy Nagykanizsán ez a mentalitásunk megmarad.
Szélesi Zoltán: – A kupasorozatban a lényeg a továbbjutás, ez megvan. Azt kaptam vissza, amire készültünk: a dominancia, a támadásépítés működött, ennek megfelelően – góllal – kezdtünk, ám sajnos a tizenegyes kimaradt, ezzel felélesztettük a Szegedet. A hazaiak jól használták ki ezt a hullámot, de a cserék éltek a lehetőséggel, Aljosa Matko és Varga Márton is kiválóan szállt be. A megérdemelt győzelem és továbbjutás kipipálva.

Újpest Rostislav Prokop Mol Magyar Kupa Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Legfrissebb hírek

Továbbra is Supka Attilával készül a Kisvárda, nincs edzőkérdés

Labdarúgó NB I
1 órája

Szomorú valóság: szakmai válság, lejtmenetben a Honvéd

Labdarúgó NB I
3 órája

Két NB I-es párharc a nyolcaddöntőben, a Ferencváros ismét harmadosztályú csapatot kapott a kupában

Labdarúgó NB I
14 órája

Horváth Krisztofer kihagyott tizenegyese után Matko duplája továbbjuttatta az Újpestet Szegeden

Labdarúgó NB I
14 órája

„Nem haragszom, hálás vagyok a mezért, és hajrá, Csepel!” – videóban üzent Kocsis Dominiknak a labdaszedő kisfiú

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:33

A PMFC szélsője 50 méteres szóló végén vette be a Kisvárda kapuját – videó

Labdarúgó NB I
2026.10.28. 21:52

Bravúros pontszerzése ellenére búcsúzik a futsal BL-től az Újpest

Bajnokok Ligája
2026.10.28. 21:18

Elképesztő öngól, a Zalaegerszeg kiejtette a balszerencsés Győrt

Labdarúgó NB I
2026.10.28. 20:57