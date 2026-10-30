Törött kézzel fogott tizenegyest a Szeged kapusa a kupában – videó
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójának záró mérkőzésén az Újpest FC az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként aratott 3–1-es sikert. A találkozó hőse a vendégek részéről a csereként beálló Aljosa Matko volt, aki két gólt is szerzett.
Tizian Scharmer tizedik percbeli gólja után kettőre is növelhette volna az előnyét az Újpest, azonban Horváth Krisztofer büntetőjét megfogta Rostislav Prokop.
A hazaiak vezetőedzője, Tóth Balázs a mérkőzés után az M4 Sportnak elárulta, a szlovák hálóőr törött kézzel tudott hárítani. „Le a kalappal előtte, úgy fogott tizenegyest, hogy közben el volt törve a keze. Azt gondolom, hogy tényleg nagy gratuláció neki” – dicsérte kapusát Tóth.
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (NB II)–ÚJPEST FC 1–3 (1–1)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 2977 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)
SZEGED: Prokop (Illés B., 37.) – Vékony (Posztobányi, 73.), Rjaskó, Széles, Kalmár O. (Tóth B., 66.) – Rabatin, Zvekanov – Haragos (Ádám M., 66.), Bodnár B. (Miskolczi, 73.), Zekics – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs
ÚJPEST: Banai – Fiola, J. Nunes, Stronati, Scharmer – Szendrei N. (Mucsányi Miron, 79.), Maier – Vlijter (Varga M., 63.), Amenyido (Ademi, 63.), Horváth Krisztofer (Ljujics, a szünetben) – Tijani (Matko, 63.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Tóth-Gábor (35.), ill. Scharmer (10.), Matko (75., 86.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Gratulálok a csapatomnak, a vereség ellenére a teljesítmény rendben volt, de kijött a meccsen a két együttes közötti osztálykülönbség. A legfontosabb, hogy nagyjából megkaptam, amit az ideérkezésem óta kérek. Örülök, hogy volt önbizalmunk, és szöglet után szép gólt szereztünk. Prokop sérült kézzel fogta meg a tizenegyest, az Újpest pedig kicsit elbizonytalanodott. Nagy helyzetünk is volt, de sajnos a végén kinyíltunk, a vendégcsapat pedig veszélyes tudott lenni. Bízom benne, hogy Nagykanizsán ez a mentalitásunk megmarad.
Szélesi Zoltán: – A kupasorozatban a lényeg a továbbjutás, ez megvan. Azt kaptam vissza, amire készültünk: a dominancia, a támadásépítés működött, ennek megfelelően – góllal – kezdtünk, ám sajnos a tizenegyes kimaradt, ezzel felélesztettük a Szegedet. A hazaiak jól használták ki ezt a hullámot, de a cserék éltek a lehetőséggel, Aljosa Matko és Varga Márton is kiválóan szállt be. A megérdemelt győzelem és továbbjutás kipipálva.