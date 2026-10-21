Darts: Mensur Suljovic is Budapesten játszik

Sorban vonultak fel a csapatok a bemutatásra a Bajnokok Ligája nyitányán a budapesti Récsei Centerben található Remiz Sport- és Rendezvényteremben, amely egyben az idei World Darts Festivalnak a kezdete is – majd megtörtént a csoportkör sorsolása. A Magyar Dartsszövetség sorozatban harmadik éve rendez ősszel nemzetközi versenysorozatot, az elmúlt két évben számos kísérőverseny mellett a Darts Világszövetség (WDF) legnagyobb múltú viadalát, a World Masterst – tavaly eköré szervezték meg a World Darts Festivalt, amely idén is esedékes.

Szerdán a BL csoportkörét rendezték meg, csütörtökön következik a torna elődöntője és döntője. Pénteken WDF-bronz-, szombaton WDF-ezüst-, vasárnap -aranykategóriás viadalt rendeznek meg a fesztivál keretein belül – utóbbi győztese kvótát szerez az év végi lakeside-i világbajnokságra, de a korábbiak is fontos ranglistapontot adnak. A 10 ezer euró összdíjazású BL-ben 16 ország 18 csapata versenyez három hatos csoportban. Köztük két magyar, a Tököli DC (Börzsei János, Greksa Károly, Jehirszki György, Major Nándor, Pataki András, Szalai Balázs, Vida Mihály) és a Vecsési DC (Darab Attila, Helfrich Csaba, Juhász István, Moravetz Gergő, Pinczés Dániel, Schäffer István). De a romániai Helios színeiben versenyez a BL-ben Kádár László is, aki az augusztus végi Hungarian Darts Trophy European Tour-fordulón Majorral egyetemben mérkőzést nyert – először a torna történetében két magyar is második körbe jutott.

A tököliek egy éve Máltán a döntőig meneteltek, és csak ott maradtak alul a DC Belkin Power ellen, a svéd csapat idén is elindult. A mezőny tagja az osztrák Mensur Suljovic is, aki a PDC meghatározó játékosa, többek mellett döntős volt a World Matchplayen 2018-ban, háromszor volt elődöntős a World Grand Prix-n és egyszer a Grand Slam of Dartson. De majortorna-sikere is van, 2017-ben Gary Andersont legyőzve megnyerte a PDC Bajnokok Ligáját (a torna azóta megszűnt, 2016-tól 2019-ig tartották meg Nagy-Britanniában, a Covid-járvány miatt 2020-ban törölték, és azóta sem rendezték meg újból). Suljovic az ATSV Mutschelbach csapatában versenyez, amelyben csapattársa a spanyol José Justicia – ő szintén versenyzett korábban a PDC versenyein, bár 2023-ban elveszítette a tourkártyáját.

A hétvége további versenyein, benne az egyéniek mellett a páros, soft és para kategóriákban összesen 40 ezer eurót osztanak ki, ezekre 33 országból majdnem 300 versenyző érkezett, akik több mint 850 nevezést adtak le. A WDF-versenyeken különösen Borbély András és Csajbók Zsolt javíthatja tovább ranglistás helyezését, valamint esélyét arra, hogy szerepelhessen a lakeside-i világbajnokságon.

Esetükben érdekesség, hogy a Hungarian Darts Super League utolsó fordulói előtt (október 24–25.) a rájátszást érő első nyolc között helyezkednek el (Borbély 3., Csajbók 5.), tehát még a PDC-világbajnoki részvételre is van esélyük – az október 31-ei nyolcas döntő győztese jut ki a londoni Alexandra Palace-ba. A két szervezet világbajnoksága közül csak az egyiken lehet elindulni, ha adott dartsosnak mindkettőre van kvótája, választania kell.

A sorsolást követően Balázs Gábor, a Magyar Dartsszövetség elnöke sajtóbeszélgetés kereteiben ismertette a hétvége menetét. Rámutatott, hogy bár a World Masters rendezési költségeit idén nem tudták magukra vállalni (azt idén júliusban Las Vegasban tartották meg), elmondta, így sem szerették volna, hogy ne legyen lehetősége hazai versenyzőknek harcba szállni a lakeside-i részvételért, újításképp pedig a Bajnokok Ligáját fűzték hozzá a fesztiválhoz.