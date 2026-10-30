A Livornónak megvolt az esélye, hogy szerződtesse Harry Kane-t – nem őt választották

Hétfőn, a France Football gáláján átadták az Aranylabdát, amelyet a férfiaknál 2026-ban a Bayern München klasszisa, Harry Kane nyert meg. A támadó a karrierje hajnalán többször is kölcsönbe távozott nevelőklubjából, a Tottenham Hotspurből, megjárta többek között a Leyton Orientet, a Norwich Cityt és a Leicester Cityt is. Még 2013 nyarán az is felmerült, hogy az akkor húszéves csatár ideiglenesen Olaszországba teszi át a székhelyét, ahol a Serie A-ba frissen feljutó Livornót erősítette volna. Ezt a történetet idézi fel Dario Di Gennaro, olasz újságíró, aki szerint a Tottenham akkori technikai igazgatója, Franco Baldini kifejezetten ajánlotta Kane-t.

Ma persze már tudjuk, hogy az esetleges kölcsönből nem lett semmi, a Livorno azon a nyáron a nigériai Innocent Emegharát választotta. A csatár mindössze négyszer volt eredményes a klub mezében, míg Kane maradt a Spursben, ahol az idény végén elkezdett percekhez jutni, és gólokat is szerzett. A Livorno utolsóként esett ki a Serie A-ból, az angol támadó pedig a következő idényben már a Premier League második legjobb góllövője volt.