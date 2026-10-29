A foci támogatása arányos, a Felcsúté viszont egyáltalán nem

Nagy változás jön 2027-ben a magyar sportban, hiszen az eddigi támogatási szisztéma, a tao megszűnik. Röviden összefoglalva eddig úgy működött a rendszer, hogy az adott sportszervezet készített egy sportfejlesztési programot, amelyet a szakági szövetséggel kellett jóváhagyatni. Ha ez megtörtént, az adott szervezet megkörnyékezte a cégeket a társasági adó felajánlása érdekében.

A régi rendszer tranzakcióit az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan átvilágította a sportállamtitkárság, szerdától pedig elérhetők az elmúlt több mint egy évtized taotámogatásaival kapcsolatos összesítések, kimutatások. Mi olvasható ki ezekből?

EZ MÉG NEM A TELJES KÉP

A most bemutatott statisztikák a jóváhagyott támogatásokat, pontosabban a kiadott igazolásokat foglalják össze (1407.9 milliárd forint értékben). A december végével megszűnő rendszerből több példát hozott a kormányzati honlap, az egyik ilyen a pilisi futballklub esete, amely végül az elfogadott szakmai terv ellenére sem tudott elég támogatást összeszedni.

Szabados Gábor

„Sok meglepetés nem volt ebben, hiszen azt a tájékoztató is írta, hogy alapvetően olyan adatokat dolgoztak fel, amelyek eddig is nyilvánosak voltak, de ez még nem a teljes kép. Ezekben az adatokban az sem szerepel, hogy az említett összegeket hogyan és mire használták fel a szövetségek és az egyesületek. Ez egy első lépés a teljes taorendszer átláthatósága felé – mondta Szabados Gábor a Nemzeti Sportnak a szerdán bemutatott összefoglaló honlapról, majd kitért a példára is. – A pilisiek, bár megkapták a sportszakmai tervek alapján kiállított keretösszegről szóló igazolást, végül nem tudtak hozzá elég támogatást összeszedni. Ez valós probléma volt a rendszerrel.”

ÉRTÉKES POLITIKAI KAPCSOLATOK

A taorendszerben a hat, úgynevezett látványcsapatsportág kapott támogatást: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, a vízilabda és a röplabda hazai szövetsége és ezek szervezetei juthattak pluszbevételhez. Az elmúlt 11 év adatait összesítő diagram megmutatja, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a negyedik legtöbb forráshoz jutott, több szövetséget megelőzve.

„A legtöbb támogatást a szövetségek kapták, amelyek ebből különböző programokra költhettek, valamint visszaosztották a pénzt a szervezeteknek. Az egyesületek közül messze a felcsúti akadémiához került a legtöbb támogatás, sőt, több sportági szövetséget megelőzött – annyit kapott, mint a jégkorong és a vízilabda együttvéve. Ez jól mutatja, hogy a politikai és gazdasági kapcsolatok milyen mértékben írták felül a szakmaiságot. Nem azt mondom, hogy a felcsúti szervezet nem érdemelt támogatást, de hogy ilyen sokat kapott a többiekhez képest, az mindenképpen aránytalan. Ezt a politikai és gazdasági kapcsolatok döntötték el, ez volt a régi támogatási rendszer egyik legnagyobb problémája.”

A LABDARÚGÁS HELYE REÁLIS

A támogatási összegeket figyelembe véve az összesített statisztika első helyén az MLSZ, azaz a Magyar Labdarúgó-szövetség áll. Szabados Gábor úgy látja, ez még az arányait tekintve is valós és reális képet mutat.

„A támogatási összeg egyharmada az MLSZ-hez futott be, de ez teljesen reális kép az igazolt sportolók számát vizsgálva. Szabadidő-sportolóknál és az utánpótlásban is a foci mozgatja meg a legtöbb embert, ez a sport képes felszívni a többséget. A mérkőzések kiemelt események a kis közösségekben, ahol ráadásul nézők is vannak, hiszen egy falu életében egy megyei bajnoki sok szurkolót vonz. A futballnak nagy a vonzereje, így indokolt a kiemelt szerepe is.”

MIT HOZHAT A JÖVŐ?

2027-től új fejezet kezdődik a magyar sporttámogatásban. Annyi már biztosan eldőlt, hogy a taorendszert kivezetik, az elmúlt több mint egy évtizedben csaknem 1500 milliárd forint társasági adóról mondott le a magyar állam. Januártól átláthatóbb és kiszámíthatóbb rendszer kiépítése a cél. A teljes országos sporttámogatás továbbra is 453 milliárd forint marad, valamint a tao helyét egy 150 milliárdos közvetlen költségvetési támogatás veszi át.

„Az egész struktúra változik, ez biztos – tekintett előre Szabados. – Az az elem is kiesik majd a rendszerből, hogy közvetlenül a cégekhez kell elmenniük a sportszervezeteknek a társaságiadó-felajánlásokkal kapcsolatban. Központi költségvetésből osztják el az összegeket, azt még nem tudjuk, hogyan zajlik majd pontosan ez a folyamat. Várhatóan ugyanez a hat sportszövetség kap majd valamekkora keretet, és azt ők oszthatják el. Hogy mennyire lesz ez önálló döntéshozatali kör, vagy a sportállamtitkársággal karöltve kell majd végrehajtani, ezt sem tudjuk még pontosan. Ebből a szempontból van bizonytalansági tényező, de a keretösszeg már ismert, nagyságrendileg nem csökken a támogatási keret. Olyan kirívó, politikai vagy más kapcsolati hálóhoz kötődő magas támogatási összegek, mint eddig voltak, várhatóan nem lesznek a rendszerben. Az a szituáció is kevesebbszer fordulhat majd elő, hogy valamilyen szervezetnek megvan a konkrét sportfejlesztési terve, de nem tud hozzá elegendő támogatót szerezni. A források szétosztása sokkal szakmaibb döntés lehet a jövőben.”