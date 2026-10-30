Hosszabbított sérüléséből felépülő támadójával a Nyíregyháza Spartacus – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.10.30. 13:54
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Tarcsi Róbert (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
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NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC Tarcsi Róbert
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC péntek délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2029-ig meghosszabbította Tarcsi Róbert szerződését.

A 22 éves támadó Győrből érkezett a nyírségiekhez, ahol tavasszal a második csapatban 11 gólt szerzett az NB III-ban, majd ősszel az élvonalban is bemutatkozhatott. Bár egy komoly sérülés hátráltatta, mostanra felépült, és az együttes rendelkezésére állhat.

„Nagyon jólesik a bizalom a klub részéről, hogy hosszú távon számít rám – idézte Tarcsi Róbertet a klub hivatalos honlapja.Örülök, hogy a kölcsönadás után visszakerülhettem az első csapathoz, és köszönöm a Nyíregyháza Spartacus FC vezetésének és a szakmai stábnak is, hogy lehetőséget kaphatok. Nagyon jólesett, ahogy a sérülésemnél is végig mellettem álltak, ettől kezdve rajtam múlik, hogy megháláljam azt a szeretetet, amit a csapattól és a szurkolóktól kaptam. Megpróbálom kihozni magamból a maximumot, gólokkal, gólpasszokkal segíteni a Szparit. Ez a hosszabbítás csak további plusz erőt ad.”

Fekete Tivadar, a Nyíregyháza sportigazgatója bízik benne, hogy Tarcsi a sérülése után az élvonalban is eredményes tud majd lenni: „Nyár óta dolgoztunk azon, hogy azokkal a játékosokkal, akiknek a közeljövőben lejár a szerződésük, hosszabbítsunk, ezért is állapodtunk meg a napokban Kovács Milánnal és Benczenleitner Barnával is. Mindkettejüket úgy igazoltuk, hogy alacsonyabb osztályban futballoztak, mi viszont láttunk bennük fantáziát, és mára már első csapatunk meghatározó tagjai. Hasonló Tarcsi Róbert helyzete is, aki dinamikusan fejlődik, tavasszal ezt a második csapatban a góljaival is bizonyította, és reméljük, hogy súlyos sérülése után visszatérve az élvonalban is eredményes lesz. Örülök, hogy mindhárom magyar labdarúgó esetében megállapodtunk, részükről sem volt kérdéses a közös folytatás, és hosszú távú szerződést kötöttünk velük.”

Tarcsi 2029-ig hosszabbította meg a szerződését a nyíregyházi együttessel.

 

NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC Tarcsi Róbert
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