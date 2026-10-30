Három világrekordot is hozott az amerikai úszók rövid pályás vb-válogatója

2026.10.30. 11:44
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Katharine Berkoff (Fotó: Getty Images)
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úszás világrekord rövid pályás úszó-vb világcsúcs
Három úszóvilágcsúcs is született az egyesült államokbeli Westmontban, ahol az amerikai válogató zajlik a rövid pályás világbajnokságra.

A swimswam szakportál beszámolója szerint a második versenynapon női 50 méter háton Katharine Berkoff 25.21 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel honfitársa, Regan Smith világrekordjából – amelyet 2024-ben a budapesti Duna Arénában rendezett világbajnokságon állított fel – faragott két századmásodpercet.

Férfi 100 méter mellen Van Mathias 55.14-gyel győzött, amivel a fehérorosz Ilja Simanovics 2021 óta élt 55.28-as rekordját adta át a múltnak.

Női 50 méter gyorson Kate Douglass 22.75-tel beállított honfitársa, Gretchen Walsh világcsúcsát, utóbbi második lett mögötte.

Kiváló versenynapot zárt a nyolcszoros olimpiai bajnok Caeleb Dressel, aki 50 méter gyorson és 100 méter vegyesen is kiváló idővel győzött, így készülhet a decemberben Pekingben sorra kerülő világbajnokságra

 

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