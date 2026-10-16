16 évesen kilencnyilast dobott a brit tehetség – videó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.29. 13:37
null
Archie Self megdobta a kilencnyilast
Címkék
archie self darts kilencnyilas
Archie Self már többször közel állt a kilencnyilashoz, ám a darts MODUS Super Series szerdai versenynapján össze is jött neki a hibátlan leg.

A szerdai MODUS Super Series-fordulóban a mindössze 16 éves Archie Self remek teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, Daniel Ayres ellen kilencnyilast dobott.

A MODUS Super Series amolyan második vonalbeli dartsverseny a PDC mögött, itt főleg a pro tour-kártyákról lemaradók és a fiatalok szerepelnek. Luke Littler is itt versenyzett, amíg el nem érte a PDC-ben való szerepléshez szükséges korhatárt.

Az elmúlt két hétben Self többször is közel állt a kilencnyilashoz, ám nyolc tökéletes dobás után rendre hibázott. Ezúttal azonban összejött a hétszer tripla húsz, egyszer tripla tizenkilenc, majd a dupla tizenkettes kiszálló.

„Olyan dolgokat visz véghez, amilyeneket még Luke Littler sem csinált. Egészen elképesztő!” – áradozott Selfről a kommentátor, Paul Nicholson. A mérkőzést egyébként 4:1-re nyerte meg Self.

 

archie self darts kilencnyilas
Legfrissebb hírek

Darts: Ross Smith másodszor is Európa-bajnok lett

Egyéb egyéni
2026.10.25. 22:59

Egyetlen holland sem jutott be a nyolc közé a darts Eb-n

Egyéb egyéni
2026.10.24. 22:55

Jobban nem is indulhatott volna a darts Eb, Woodhouse már az első meccsen kilencnyilast dobott – videó

Egyéb egyéni
2026.10.22. 20:01

Darts: Mensur Suljovic is Budapesten játszik

Egyéb egyéni
2026.10.21. 17:26

A European Tour zárása után máris következik a darts Eb

Egyéb egyéni
2026.10.19. 18:13

Niels Zonneveld hazai sikerével zárult a darts European Tour

Egyéb egyéni
2026.10.18. 23:53

Magyarázkodnia kellett a Jehirszkit legyőző osztrák dartsosnak a svájci verseny után

Egyéb egyéni
2026.10.12. 19:28

Darts: Jonny Clayton nyerte a European Tour svájci állomását

Egyéb egyéni
2026.10.11. 22:49