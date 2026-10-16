16 évesen kilencnyilast dobott a brit tehetség – videó

A szerdai MODUS Super Series-fordulóban a mindössze 16 éves Archie Self remek teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, Daniel Ayres ellen kilencnyilast dobott.

A MODUS Super Series amolyan második vonalbeli dartsverseny a PDC mögött, itt főleg a pro tour-kártyákról lemaradók és a fiatalok szerepelnek. Luke Littler is itt versenyzett, amíg el nem érte a PDC-ben való szerepléshez szükséges korhatárt.

Az elmúlt két hétben Self többször is közel állt a kilencnyilashoz, ám nyolc tökéletes dobás után rendre hibázott. Ezúttal azonban összejött a hétszer tripla húsz, egyszer tripla tizenkilenc, majd a dupla tizenkettes kiszálló.

„Olyan dolgokat visz véghez, amilyeneket még Luke Littler sem csinált. Egészen elképesztő!” – áradozott Selfről a kommentátor, Paul Nicholson. A mérkőzést egyébként 4:1-re nyerte meg Self.