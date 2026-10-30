Labdarúgás: győzelemmel zárta a magyar csapat a bakui U15-ös vb-t
A vietnámiak legyőzésével a 81. helyen végzett a magyar válogatott a bakui U15-ös labdarúgó-világbajnokságon.
Azok után, hogy csütörtökön Kazahsztán és Afganisztán ellen is sikerült nyerni, másnap a 81. helyért folytatta szereplését az U15-ös labdarúgó-válogatott az azerbajdzsáni világbajnokságon.
A záró játéknapon Filó Tamás szövetségi edző csapata 3–2-re nyert a Vietnám elleni helyosztón.
A mieink így hat győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel fejezték be az első alkalommal kiírt U15-ös vb-t...
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