Labdarúgás: győzelemmel zárta a magyar csapat a bakui U15-ös vb-t

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.30. 12:39
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Címkék
labdarúgás U15-ös világbajnokság utánpótlás utánpótlássport
A vietnámiak legyőzésével a 81. helyen végzett a magyar válogatott a bakui U15-ös labdarúgó-világbajnokságon.

Azok után, hogy csütörtökön Kazahsztán és Afganisztán ellen is sikerült nyerni, másnap a 81. helyért folytatta szereplését az U15-ös labdarúgó-válogatott az azerbajdzsáni világbajnokságon.

A záró játéknapon Filó Tamás szövetségi edző csapata 3–2-re nyert a Vietnám elleni helyosztón.

A mieink így hat győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel fejezték be az első alkalommal kiírt U15-ös vb-t...

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labdarúgás U15-ös világbajnokság utánpótlás utánpótlássport
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