A hétfői zakó már tényleg sok volt, Montella repül a török válogatott éléről – sajtóhír

A török válogatott világbajnoki szereplése csalódást keltő volt (egy győzelem, két vereség), erre jött a négy vereség (2–11-es gólkülönbséggel) a Nemzetek Ligája szeptember végi, október eleji játéknapjain – ezek együttes következménye a szövetségi döntés Vincenzo Montella leváltásáról.



A három éve munkába álló olasz szakember jelenlegi szerződése – évi 2.2 millió eurós fizetéssel – a 2028-as Európa-bajnokság végéig szól. A Milliyet úgy tudja, a szövetség azt szeretné elérni, hogy Montella beérje a szerződésbontással járó öthavi fájdalomdíjjal (nagyjából 915 ezer euróval). Ha a tárgyalások megegyezéssel zárulnak, pénteken jelenthetik be hivatalosan a váltást.



A török sajtó szerint a játékosként 100-szoros válogatott Arda Turan, a Sahtar Doneck vezetőedzője a legesélyesebb jelölt a posztra; a szövetség akár félállásban is hajlandó alkalmazni, hogy megtarthassa munkáját az ukrán csapatnál is.



Montella 40 mérkőzésen irányította a török válogatottat, 21 győzelem, 5 döntetlen és 14 vereség a mérlege; ha tényleg elbocsátják, éppen a szülőhazája elleni hétfői, bolognai 1–3 jelentette az utolsó fejezetet.