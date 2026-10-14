Megvan Petry Zsolt csapatának új vezetőedzője

A Samsunspor hétfőn vált meg Thorsten Fink vezetőedzőtől, miután a csapat az idény első hét mérkőzésén egy győzelem és egy döntetlen mellett ötször kikapott, és a 16., kiesést jelentő helyen szerénykedik a 18 csapatos mezőnyben.

A török klub szerdán bejelentette, hogy Nenad Bjelica veszi át Fink helyét. Az 55 éves horvát szakember jelentős edzői tapasztalattal rendelkezik, 2023 augusztusa és októbere között a török bajnokságban is dolgozott, a Trabzonsport irányította.

A Samsunspornál dolgozik Petry Zsolt is, aki csaknem három éve áll a klub alkalmazásában. A magyar kapusedző ott volt Markus Gisdol, Thomas Reis és Thorsten Fink szakmai stábjában is. A törökök egyébként két stábtag távozásáról számoltak be, Sebastian Hahn másodedző és Goran Kontic erőnléti edző Finkkel együtt otthagyta a Samsunsport.

A korábban Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban, Horvátországban és Németországban is dolgozó Bjelica az idény végéig kötelezte el magát új állomáshelyén.