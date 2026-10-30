Az argentin Lucas Alfonso lett a ZTE kupaspecialistája

Lucas Alfonso (balra) (Fotó: Szabó Miklós)

Az NB I-es csapatok szerdai kupacsatájából a ZTE jött ki jobban, miután hazai pályán 3–1-re legyőzte a bajnoki címvédő ETO FC-t. Az előző idényben döntős zalaiak továbbjutottak a nyolcaddöntőbe, a meccs után pedig csapatépítő jelleggel megünnepelték a sikert.

„Nagyon fontos győzelem volt ez nekünk, mert egy kitűnő csapat ellen játszottunk, ráadásul kupamérkőzésen sikerült győznünk, így továbbjutottunk a következő körbe – mondta lapunknak Lucas Alfonso, a ZTE húszéves argentin támadója, aki csapata első gólját szerezte. – Megérdemelten nyertünk a bajnoki címvédő ellen, az egész mérkőzésen mi voltunk a jobb csapat.”

Lucas Alfonso februárban az argentin Tallerestől érkezett Zalaegerszegre, bajnoki gólja még nincsen, de a Magyar Kupában fontos találatokat ért el. Az előző évadban a Soroksár elleni negyeddöntőben és a Honvéd elleni elődöntőben is eredményes volt, az ETO elleni így már a harmadik zalai kupagólja volt, ami egyben az első a mostani idényben.

„Érzem, jól megy a játék a kupában, nagyon szeretem az ilyen kiélezett mérkőzéseket. Külön öröm, hogy megszereztem az első gólomat az idényben, szerintem szép is volt, különösen azért, mert a gyengébbik lábammal lőttem a labdát távolról a bal felsőbe. Ami pedig Tiago Penalba találatát illeti, igazán szokatlan volt, ritkán lehet ilyet látni. Látványosra sikeredett, nem esett le a labda, igazi csapatjátékot láthattak a szurkolók. Örülök a csapattársam sikerének, megérdemelte a gólt, sokat jelent neki.”

Tiago Penalba találata előtt egymás után öt hazai játékos ért hozzá fejjel a labdához, s a gól nemcsak látványos, fontos is volt, hiszen a ZTE ezzel szerezte meg ismét a vezetést. Sokáig azonban nem pihenhetnek az egerszegiek, ugyanis szombaton az MTK-t fogadják.

„Az ETO elleni győzelem nagy önbizalmat ad a folytatásra, és még több motivációval készülünk az MTK elleni meccsre. Nehéz dolgunk lesz, de ismét győzni akarunk remek szurkolóink előtt. Hogy a gólom miatt több lehetőséget kapok-e a jövőben? Ez a vezetőedző döntése. Filipe Celikkaya mindig azokat a játékosokat választja, akikről úgy gondolja, hogy éppen a legjobb formában vannak. Számomra az a legfontosabb, hogy segítsem a csapatot, akár játszom, akár nem.”