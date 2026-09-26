Kazah elnöke lett a Nemzetközi Sakkszövetségnek

Az szavazás első fordulójában Turlov 96, a német Vadim Rosenstein 76, míg utóbbi honfitársa, Jan Henric Buettner húsz voksot kapott, de mivel nem alakult ki abszolút többség, így újabb kör következett. Ebben Turlov 110 szavazattal 85 ellenében győzött.

A 38 éves, Moszkvában született sportvezető a FIDE nyolcadik elnöke. Elődje, Arkagyij Dvorkovics a harmadik ciklusára is pályázott, de július végén le kellett mondania, mivel az ukrajnai háborúval összefüggésben az Európai Unió szankciós listájára került a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.

A FIDE alelnöke ismét a korábbi világbajnok indiai Viswanathan Anand lett, aki 2022 óta Dvorkovics alatt is a szervezet második embere volt.