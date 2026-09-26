Nemzeti Sportrádió

Kazah elnöke lett a Nemzetközi Sakkszövetségnek

2026.09.26. 14:13
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Timur Turlov (balra) a FIDE új elnöke és Viswanathan Anand alenök (Fotó: Facebook/FIDE)
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Szamarkand Timur Turlov FIDE
A kazah Timur Turlov üzletembert választotta elnöknek a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) kongresszusa, melyet a sakkolimpia üzbegisztáni helyszínén, Szamarkandban tartottak szombaton.

Az szavazás első fordulójában Turlov 96, a német Vadim Rosenstein 76, míg utóbbi honfitársa, Jan Henric Buettner húsz voksot kapott, de mivel nem alakult ki abszolút többség, így újabb kör következett. Ebben Turlov 110 szavazattal 85 ellenében győzött.

A 38 éves, Moszkvában született sportvezető a FIDE nyolcadik elnöke. Elődje, Arkagyij Dvorkovics a harmadik ciklusára is pályázott, de július végén le kellett mondania, mivel az ukrajnai háborúval összefüggésben az Európai Unió szankciós listájára került a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.

A FIDE alelnöke ismét a korábbi világbajnok indiai Viswanathan Anand lett, aki 2022 óta Dvorkovics alatt is a szervezet második embere volt.

 

Szamarkand Timur Turlov FIDE
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