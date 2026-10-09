Bernd Storck Törökországban kapott kispadot – hivatalos

Hazánkban jól ismert trénert nevezett ki vezetőedzőnek a török élvonalban szereplő Genclerbirligi labdarúgócsapata: hivatalos fórumain jelentette be a magyar válogatottat 2015 és 2017 között irányító Bernd Storck érkezését.

A német szakember, aki Dárdai Pál utódaként kivezette nemzeti csapatunkat a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőig jutott a gárdával, az idény végéig szóló szerződést írt alá az ankarai klubbal. Storck az azóta eltelt egy évtizedben leginkább Belgiumban edzősködött, de dirigálta a DAC-ot, illetve a Sepsi OSK-t is. A Nemzeti Sport értesülése szerint Storck másodedzője magyar edző, Czuczi Mátyás lesz, aki több állomáshelyén is együtt dolgozott már a 63 éves trénerrel.