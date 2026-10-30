Vereséggel zárt az Újpest a futsal BL-ben

Az európai szövetség honlapja szerint az Újpest az első félidő utolsó másodperceiben alakította 1–1-re az állást, majd Suscsák Máté duplájával a 26. perc elejére kétgólos előnyre tett szert. Bő egy perc alatt azonban egyenlített a bosnyák rivális, amely aztán a folytatásban hengerelt.

Az már a mérkőzés előtt, két fordulót követően eldőlt, hogy az Újpest nem juthat tovább. Győzelmével a Bubamara (6 pont) a csoport élére ugrott, megelőzve a házigazda Piast Gliwice (4 p), valamint az azeri Araz-Naxcivan (3 p) gárdáját. A viadalt utóbbi két csapat párharca zárja.

A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 együttes jut tovább a kieséses szakaszba: az A ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B ágról – ahol Németh Péter vezetőedző együttese is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. forduló, 5. csoport (Gliwice)

MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Újpest FC 8–3 (1–1)