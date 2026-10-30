Vereséggel zárt az Újpest a futsal BL-ben

2026.10.30. 15:05
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Az újpestiek vereséggel zártak a BL-csoportkörben (Fotó: Újpest FC/Jani Martin)
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Futsal futsal BL Újpest FC
Az Újpest FC pénteken 8–3-as vereséget szenvedett a bosnyák MNK Bubamara Cazin együttesétől a futsal Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, ezzel a lengyelországi Gliwicében zajló négyes torna utolsó helyén végzett.

Az európai szövetség honlapja szerint az Újpest az első félidő utolsó másodperceiben alakította 1–1-re az állást, majd Suscsák Máté duplájával a 26. perc elejére kétgólos előnyre tett szert. Bő egy perc alatt azonban egyenlített a bosnyák rivális, amely aztán a folytatásban hengerelt.

Az már a mérkőzés előtt, két fordulót követően eldőlt, hogy az Újpest nem juthat tovább. Győzelmével a Bubamara (6 pont) a csoport élére ugrott, megelőzve a házigazda Piast Gliwice (4 p), valamint az azeri Araz-Naxcivan (3 p) gárdáját. A viadalt utóbbi két csapat párharca zárja.

A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 együttes jut tovább a kieséses szakaszba: az A ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B ágról – ahol Németh Péter vezetőedző együttese is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. forduló, 5. csoport (Gliwice)
MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Újpest FC 8–3 (1–1)

 

Futsal futsal BL Újpest FC
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