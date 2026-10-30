Anyaként újra a világ élvonalában – Alice Kinsella brit tornatörténelmet írt

Miközben joggal kesereghetünk azon, hogy a magyar tornasport a rotterdami világbajnokságon ismét távolabb került a nemzetközi élmezőnytől és a Los Angeles-i olimpiai reményektől, a hollandiai világesemény szívmelengető történeteket is tartogatott. A női szertornában Alice Kinsella ugyanis korántsem mindennapos teljesítményt vitt véghez: kisfia születése után alig több mint egy évvel ismét világbajnoki szinten versenyzett. A sportágban rendkívüli törzsizomerőre, a medence izmainak megfelelő működésére és rugalmasságára, hajlékonyságra, egyensúlyra és kifinomult testkontrollra van szükség. A várandósság és a szülés mindezt jelentősen megváltoztathatja, így a visszatérés nem pusztán az edzésmunkán, hanem a test jelzéseinek folyamatos figyelésén és a megfelelő szakmai támogatáson is múlik.

Kinsella – aki remek sportos génjeit édesapjától, a 48-szoros ír válogatott, korábbi Aston Villa-középpályás Mark Kinsellától örökölhette – ahogy megtudta, hogy gyermeket vár, azonnal elhatározta, hogy nem fejezi be a pályafutását. A felkészülését azonban edzőivel a megváltozott körülményekhez igazították: a megszokott erősítő gyakorlatok mellett külön figyelmet kapott a törzsizomzat erősítése, miközben a kockázatosabb, nagy terheléssel vagy veszéllyel járó elemeket elhagyta. A brit szövetség erőnléti szakembereivel együttműködve igyekezett megőrizni azokat az alapokat, amelyekre a későbbi visszatérés épülhetett.

A szülés után mindössze három-négy hetet hagyott ki, majd visszatért a telfordi Park Wrekin tornaklubba. Az első edzések azonban korántsem voltak egyszerűek. Saját bevallása szerint olyan érzése volt, mintha életében először lépett volna be a tornaterembe: bizonytalan volt az egyensúlya, a teste másként reagált, és a korábban természetesnek tűnő mozdulatok újra komoly koncentrációt igényeltek. A várandósság után, ahogy ezzel minden édesanya szembesül, megváltozott a teste, sőt az egyensúlyérzéke is újjáépítésre szorult.

A visszatérés első fontos állomása a 2026 márciusában rendezett brit bajnokság volt, ahol gerendán a negyedik helyen végzett. Ezzel ő lett az első brit női szertornász, aki szülés után ismét elitversenyen indult. A következő nagy cél már a nemzetközi porondra való visszatérés volt, amelyet végül a rotterdami világbajnokságon valósított meg.

A múlt héten véget ért hollandiai vb-n nem csupán a csapat tagjaként lépett ismét a világ legjobbjai közé: bejutott az egyéni összetett döntőbe is, amelyben 52.765 ponttal a 13. helyen végzett. A brit tornaszövetségnek adott értékelésében azt mondta, különösen boldog, hogy alig több mint egy évvel a szülés után már ilyen szinten versenyezhetett. Hangsúlyozta: miközben édesanya lett, továbbra is tornász, akinek céljai és ambíciói vannak, és elszántan szeretne tovább fejlődni.

Kinsella története azért is különleges, mert visszatérését a tudományos világ is figyelemmel kíséri. A Kenti Egyetem kutatója, dr. Julie Gooderick olyan vizsgálatot vezet, amely az elit tornászok szülés utáni sportba való visszatérését tanulmányozza. A kutatás során nemcsak a fizikai teljesítményt, az ugróerőt, a törzs stabilitását és az erőkifejtést követik nyomon, hanem az alvást, a hormonális változásokat és a pszichés tényezőket is. A cél, hogy a Kinsella esetében szerzett tapasztalatok később más sportolónők számára is hasznosítható szakmai útmutatást adjanak.

A brit tornász maga is úgy tekint a szerepére, mint egyfajta úttörőére. Azt szeretné megmutatni, hogy a gyermekvállalás nem feltétlenül jelenti a sportkarrier végét, és hogy az anyaság mellett is lehet újra a legmagasabb szinten versenyezni. Ebben természetesen fontos szerepe van a családi háttérnek is: párja, Will, valamint édesanyja is segít a kisfiú körüli teendőkben, amíg ő edz. Ahogy a Telegraphnak fogalmazott: különösen szerencsésnek tartja magát, hogy továbbra is azt csinálhatja, amit szeret, ugyanakkor a tornateremben a fiának, Parkernek kéretlenül is vagy egy tucat bébiszittere lett, és a csapattársak is örömüket lelik az alkalmi „babázásban”.