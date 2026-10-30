Az ETO fellebbez, és arányosabb büntetést kér februárig eltiltott ifjú tehetségének

A klub nem tartja elfogadhatónak Umathum Roland túlfűtött cselekedetét, de a történteket követően a játékos elnézést kért, és az ETO szerint az esemény nem minősíthető szándékos tettlegességnek. A fellebbezésben helyet kap, hogy a hibákból való tanulás, az edukáció legalább olyan fontos, mint a fegyelmi felelősségre vonás, a mentális támogatás eredményesebben szolgálná a játékos fejlődését, mint hogy négy hónapra kivonják a forgalomból.

Az ETO azzal is érvelt, hogy az eltiltás a fegyelmi következményeken túl a szakmai fejlődést is jelentősen korlátozhatja, hiszen Umathum Roland 15 éves kora előtt profi szerződést kapott nevelőegyesületétől, edzőmeccsen már kezdett Efraín Juárez irányítása alatt. Úgy tudjuk, már a következő idényben speciális engedéllyel az élvonalban is szerepet szánnának neki, ebben pedig komoly hátrányt jelentene az aránytalannak gondolt eltiltás.

A fiatal védőt korábban nem állították ki azonnali piros lappal, reklamálásért sem kapott sárgát. Az utánpótlásban mindig eggyel magasabb korosztályban szerepelt, a vele foglalkozó edzők, oktatók, sportpszichológus egybehangzóan állítják a tanulmányi eredményei és magatartása alapján, hogy alapvetően tisztelettudó, a közösségére figyelmes fiatalember hibázott. Ez a hiba a klub szerint felelősségre vonást érdemel, de olyat, amely arányos a cselekedettel, és Umathum eddigi magatartásával, nem pedig olyat, amely megbélyegzéshez vezethet, és hosszú távon károsan hathat a karrierjére.

A klub a fellebbezésben többször is hangsúlyozta elkötelezettségét a sportszerűség, a következetes nevelés, és a fiatal tehetségek fejlődésének támogatása mellett.