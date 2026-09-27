Nemzeti Sportrádió

A FIDE fenntartotta az Orosz Sakkszövetség felfüggesztését

2026.09.27. 13:52
Fotó: Getty Images
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Továbbra sem kapta vissza teljes jogú tagságát a Nemzetközi Sakkszövetségben (FIDE) az orosz sportági szövetség (FSR), amelyet ukrán kezdeményezésre 2024-ben függesztettek fel a megszállt ukrán területeken rendezett versenyek miatt.

A szankció fenntartásáról a FIDE közgyűlése döntött Szamarkandban, a sakkolimpia záró napján, vasárnap. Az orosz tagság visszaállítását szorgalmazó javaslatot az örmény, a fehérorosz, a kubai és a nicaraguai sakkszövetségek terjesztették elő, de az indítványt a küldöttek elsöprő többséggel leszavazták.

„Remélem, találunk kiutat ebből a helyzetből, és az orosz szövetség egy napon teljes joggal visszatérhet” – mondta a kazah Timur Turlov, a FIDE szombaton megválasztott új elnöke.

A 38 éves, Moszkvában született sportvezető a FIDE nyolcadik elnöke. Elődje, az orosz Arkagyij Dvorkovics a harmadik ciklusára is pályázott, de július végén le kellett mondania, mivel az ukrajnai háborúval összefüggésben az Európai Unió szankciós listájára került.

 

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