A FIDE fenntartotta az Orosz Sakkszövetség felfüggesztését

A szankció fenntartásáról a FIDE közgyűlése döntött Szamarkandban, a sakkolimpia záró napján, vasárnap. Az orosz tagság visszaállítását szorgalmazó javaslatot az örmény, a fehérorosz, a kubai és a nicaraguai sakkszövetségek terjesztették elő, de az indítványt a küldöttek elsöprő többséggel leszavazták.

„Remélem, találunk kiutat ebből a helyzetből, és az orosz szövetség egy napon teljes joggal visszatérhet” – mondta a kazah Timur Turlov, a FIDE szombaton megválasztott új elnöke.

A 38 éves, Moszkvában született sportvezető a FIDE nyolcadik elnöke. Elődje, az orosz Arkagyij Dvorkovics a harmadik ciklusára is pályázott, de július végén le kellett mondania, mivel az ukrajnai háborúval összefüggésben az Európai Unió szankciós listájára került.