Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Nyíregyháza 0–0

Női kosár-vb: szombati csoportellenfelünk három negyeden át tartotta a lépést Dél-Koreával

R. D. P.R. D. P.
2026.09.04. 16:29
null
A nigériai válogatott vereséggel hangolt a mieink elleni mérkőzésre (Fotó: FIBA)
Címkék
Egyesült Államok Dél-Korea Kína Nigéria női kosárlabda-világbajnokság
A magyar válogatott csoportjában is elkezdődtek a küzdelmek a női kosárlabda-világbajnokságon: Dél-Korea és Nigéria egymás elleni összecsapása az első három negyedben volt izgalmas. A torna legnagyobb favoritja, az Egyesült Államok simán nyert Kína ellen.

A magyar válogatott számára ma este 21 órakor rajtol a világbajnokság, méghozzá az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Ezt követően szombaton Nigériával, hétfőn pedig Dél-Koreával találkozik.

A kvartett győztese automatikusan bejut a negyeddöntőbe, a második és harmadik helyen végző együttesre azonban még egy nyolcaddöntő vár: előbbi az A-csoport harmadik, utóbbi pedig a második helyezettjével mérkőzik meg.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Japán–Mali 102–97 (21–25, 27–27, 23–21, 31–24)
17.45: Spanyolország–Németország
B-CSOPORT
Dél-Korea–Nigéria 99–81 (26–22, 22–23, 20–17, 31–19)
Ld: Pak 27, Kang 20, Csoj 19, ill. Okonkwo 22, Musa 13, Kalu 11
21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
Ausztrália–Puerto Rico 70–54 (19–11, 12–13, 20–14, 19–16)
17.30: Belgium–Törökország
D-CSOPORT
Egyesült Államok–Kína 94–61 (27–14, 22–15, 21–13, 24–19)
Ld: Bueckers 14, Howard 14, Young 12, ill. Luo 13, Csang 13, Han 11
20.15: Csehország–Olaszország

 

Egyesült Államok Dél-Korea Kína Nigéria női kosárlabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Két triplarekorddal indították a japánok a női kosárlabda-világbajnokságot

Kosárlabda
4 órája

Hittel és pimaszul – 28 év után újra a mieinkkel rajtol a női kosárlabda-világbajnokság

Kosárlabda
11 órája

Női kosárlabda-vb: eltűnt útlevele miatt nem játszhat a kínai Li Jüe-zsu

Kosárlabda
2026.09.02. 20:44

Edzés előtt tánc, fotózás, utána torta – megérkeztek a magyarok a női kosárlabda-világbajnokságra

Kosárlabda
2026.09.02. 09:16

(T)örök emlék: dokumentumfilm a vb-kijutás történetéről

Kosárlabda
2026.09.01. 17:06

Spanyol szakember lett a dél-koreai válogatott ideglenes kapitánya

Foci vb 2026
2026.09.01. 11:09

Már mindenki az indulást várja – a héten kezdődik a női kosárlabda-vb

Kosárlabda
2026.08.31. 07:48

Lendületben a vívósport az Egyesült Államokban

Egyéb egyéni
2026.08.22. 09:51