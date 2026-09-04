Női kosár-vb: szombati csoportellenfelünk három negyeden át tartotta a lépést Dél-Koreával

A magyar válogatott számára ma este 21 órakor rajtol a világbajnokság, méghozzá az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Ezt követően szombaton Nigériával, hétfőn pedig Dél-Koreával találkozik.

A kvartett győztese automatikusan bejut a negyeddöntőbe, a második és harmadik helyen végző együttesre azonban még egy nyolcaddöntő vár: előbbi az A-csoport harmadik, utóbbi pedig a második helyezettjével mérkőzik meg.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Japán–Mali 102–97 (21–25, 27–27, 23–21, 31–24)

17.45: Spanyolország–Németország

B-CSOPORT

Dél-Korea–Nigéria 99–81 (26–22, 22–23, 20–17, 31–19)

Ld: Pak 27, Kang 20, Csoj 19, ill. Okonkwo 22, Musa 13, Kalu 11

21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

Ausztrália–Puerto Rico 70–54 (19–11, 12–13, 20–14, 19–16)

17.30: Belgium–Törökország

D-CSOPORT

Egyesült Államok–Kína 94–61 (27–14, 22–15, 21–13, 24–19)

Ld: Bueckers 14, Howard 14, Young 12, ill. Luo 13, Csang 13, Han 11

20.15: Csehország–Olaszország