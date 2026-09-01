Nemzeti Sportrádió

Spanyol szakember lett a dél-koreai válogatott ideglenes kapitánya

2026.09.01. 11:09
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Roberto Moreno nem először lesz beugró szövetségi kapitány (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea Roberto Moreno
Hazája, Spanyolország után ezúttal Dél-Koreában lett ideiglenes szövetségi kapitány Roberto Moreno, akinek megbízatása hat mérkőzésre szól. Ha a helyi szövetség elégedett lesz a 48 éves trénerrel, a januárban kezdődő Ázsia-bajnokságon is ő irányíthatja a távol-keleti csapatot.

A spanyol Roberto Morenót nevezték ki ideiglenesen a dél-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Az ázsiai ország szövetsége kedden jelentette be, hogy a 48 éves szakembert a júliusban kiírt nyílt pályázaton választották ki, a megbízatása a csapat következő hat mérkőzésére szól és november 27-én jár le. 

A szervezet közölte azt is, hogy folytatják a végleges kapitány keresését, viszont van rá esély, hogy a január 7-én kezdődő Ázsia-bajnokságon is Moreno irányítja majd a nemzeti együttest, amennyiben elégedettek lesznek a munkájával.

A poszt azóta üres, hogy Hong Mjung Bo június végén lemondott, mert a válogatott nem jutott tovább a csoportkörből az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon.

Roberto Moreno 2019-ben a spanyol válogatott szövetségi kapitánya volt, miután Luis Enrique lánya betegsége és halála miatt nem tudta ellátni a posztot, később pedig az AS Monacót, a Granadát és az FK Szocsit irányította.

 

foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea Roberto Moreno
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