Nemzeti Sportrádió

Márton Luana kilencedik lett a koreai tekvandó GP-n

2026.09.07. 11:53
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Márton Luana (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Dél-Korea tekvandó Márton Luana
A világbajnok Márton Luana kilencedikként végzett súlycsoportjában a tekvandósok dél-koreai Grand Prix-tornáján.

A Madridban élő és készülő magyar versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának híre szerint – a plusz 67 kilogrammos kategóriában erőnyerőként eleve a legjobb 16 között kezdett, de ott három menetes, szoros összecsapáson alulmaradt dél-koreai ellenfelével szemben. Az első két percet Szong Dabin, a másodikat Márton nyerte bírói döntéssel. A mindent eldöntő harmadikban a magyar tekvandós vezetett 2–0-ra, egy fejrúgással azonban riválisa fordított.

A magyar idő szerint hétfő hajnali programban a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergelynek a 68 kg-ban ugyancsak a nyolcaddöntő jelentette a végállomást azt követően, hogy első mérkőzését két menetben megnyerte brazil riválisa ellen. A nyolc közé jutásért vívott meccsén azonban két szoros menetben kikapott a kínai Liang Jü-suajtól, így ő is kilencedik lett.

Ugyanígy zárt a plusz 80 kg-ban Kelen Bailey is, aki a tunéziai Mautaz Ifávival szemben veszített 2–1-re első mérkőzésen.

A magyar csapat tagjai – köztük a párizsi olimpiai bajnok Márton Viviana, Luana ikertestvére – így összesen hat kilencedik helyezést szereztek a mudzsui Grand Prix-n.

Dél-Korea tekvandó Márton Luana
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