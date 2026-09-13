Nemzeti Sportrádió

Sorozatban ötödször lett aranyérmes az Egyesült Államok a női kosárlabda-vb-n

GY. F.GY. F.
2026.09.13. 22:12
null
Az amerikaiak a döntőben is magabiztos győzelmet arattak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Egyesül Államok női kosárlabda női kosárlabda-vb
Az Egyesült Államok sorozatban ötödször nyerte meg a női kosárlabda-világbajnokságot, a vasárnapi döntőben 97–79-re győzve le Berlinben az olimpiai ezüstérmes franciákat.

Itt volt az esély a visszavágásra. Két évvel ezelőtt a párizsi olimpia döntőjében 67–66-ra nyert az Egyesült Államok Franciaország ellen, most a németországi világbajnokságon ugyanez a párosítás jött össze a fináléban, és valóban a két legerősebb válogatott találkozott. Az amerikaiak összességében a 12., sorozatban az ötödik trófeájuk megszerzéséért szálltak harcba Berlinben, míg a franciák a 73 évvel ezelőtt Chilében megrendezett első torna óta nem állhattak fel a dobogóra.

Vasárnap este 12 233 néző szeme láttára remekül kezdtek, 12 és fél perc után 31–17-re elhúztak a korábbi soproni Gabby Williams vezérletével, aki a második negyed derekán már 14 pontnál járt.

A harmadik negyed elején fordított a címvédő, a franciákon kezdett úrrá lenni a tanácstalanság, ezzel összefüggésben el is bizonytalanodtak. Napheesa Collier duplájával a harmadik negyed kilencedik percében tízpontos előnyt épített ki a Team USA, sőt, a differencia pillanatokon belül 17-re nőtt.

A negyedik negyed előtt így gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, az amerikaiakat nem lehetett letaszítani a trónról. A bronzmérkőzést a spanyol válogatott masszív második félidővel biztosan nyerte meg a házigazda Németország ellen. A mieink a nyolcadik helyen végeztek.

NŐI KOSÁRLABDA-VB
DÖNTŐ
Egyesült Államok–Franciaország 97–79 (17–20, 26–25, 30–12, 24–22)
Legjobb dobók: Stewart 22, Young 18, Clark, Gray 12-12, ill. Malonga 21, G. Williams 20

 

Egyesül Államok női kosárlabda női kosárlabda-vb
Legfrissebb hírek

Völgyi Péter: Nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel

Kosárlabda
Tegnap, 9:53

Értékelje a női kosárlabda-válogatott játékosainak világbajnoki teljesítményét!

Kosárlabda
2026.09.11. 08:27

A franciák és a spanyolok sima győzelemmel jutottak be a négy közé a női kosár-vb-n; a belgák kiestek

Kosárlabda
2026.09.10. 22:25

Ez más szint: a magyar válogatott nem tudta megszorongatni a címvédőt a negyeddöntőben

Kosárlabda
2026.09.10. 13:07

Lelik Réka: Életünk nagy meccse lesz az amerikaiak ellen!

Kosárlabda
2026.09.10. 06:31

Negyven év után vagyunk ismét nyolcban a női kosárlabda-vb-n!

Kosárlabda
2026.09.08. 19:31

Újabb tűzriadó Berlinben a japánok elleni meccs előtt

Kosárlabda
2026.09.08. 12:19

A spanyoloktól húsz ponttal kikapó Japán vár a magyar női kosárlabda-válogatottra a vb-n

Kosárlabda
2026.09.07. 22:22