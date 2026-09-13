Sorozatban ötödször lett aranyérmes az Egyesült Államok a női kosárlabda-vb-n

Itt volt az esély a visszavágásra. Két évvel ezelőtt a párizsi olimpia döntőjében 67–66-ra nyert az Egyesült Államok Franciaország ellen, most a németországi világbajnokságon ugyanez a párosítás jött össze a fináléban, és valóban a két legerősebb válogatott találkozott. Az amerikaiak összességében a 12., sorozatban az ötödik trófeájuk megszerzéséért szálltak harcba Berlinben, míg a franciák a 73 évvel ezelőtt Chilében megrendezett első torna óta nem állhattak fel a dobogóra.

Vasárnap este 12 233 néző szeme láttára remekül kezdtek, 12 és fél perc után 31–17-re elhúztak a korábbi soproni Gabby Williams vezérletével, aki a második negyed derekán már 14 pontnál járt.

A harmadik negyed elején fordított a címvédő, a franciákon kezdett úrrá lenni a tanácstalanság, ezzel összefüggésben el is bizonytalanodtak. Napheesa Collier duplájával a harmadik negyed kilencedik percében tízpontos előnyt épített ki a Team USA, sőt, a differencia pillanatokon belül 17-re nőtt.

A negyedik negyed előtt így gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, az amerikaiakat nem lehetett letaszítani a trónról. A bronzmérkőzést a spanyol válogatott masszív második félidővel biztosan nyerte meg a házigazda Németország ellen. A mieink a nyolcadik helyen végeztek.

NŐI KOSÁRLABDA-VB

DÖNTŐ

Egyesült Államok–Franciaország 97–79 (17–20, 26–25, 30–12, 24–22)

Legjobb dobók: Stewart 22, Young 18, Clark, Gray 12-12, ill. Malonga 21, G. Williams 20