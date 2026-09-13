Hétfői sportműsor: Mol Magyar Kupa-sorsolás

SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

19.30: a 4. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

20.45: Leeds United–Newcastle United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Cleveland Guardians–Chicago White Sox (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

16.00: Szerbia–Hollandia (Tv: Sport2)

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA

18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Yvonne Cavallé, Lara Salden (spanyol, belga)

WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO

15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle; Labdarúgó Mol Magyar Kupa-eredmények

7.00: Több mint egy hónap az Aranylabda-győztes kihirdetéséig, már mennek a spekulációk…

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Károlyi Andrea értékeli a női kosárlabda-világbajnokságot; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Körkapcsolás története

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Völgyi Péter a vb-negyeddöntős női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás, L. Pap István

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.30: Pólózóna – vízilabda-magazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; Hét hősei

19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Összefoglaló a budapesti atlétikai világdöntőről

21.00: Az amerikai nyílt teniszbajnokság értékelése

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel