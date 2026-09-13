Hétfői sportműsor: Mol Magyar Kupa-sorsolás
SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
19.30: a 4. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
20.45: Leeds United–Newcastle United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
18.30: Como–Parma
18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Cleveland Guardians–Chicago White Sox (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
16.00: Szerbia–Hollandia (Tv: Sport2)
TENISZ
WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Yvonne Cavallé, Lara Salden (spanyol, belga)
WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO
15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle; Labdarúgó Mol Magyar Kupa-eredmények
7.00: Több mint egy hónap az Aranylabda-győztes kihirdetéséig, már mennek a spekulációk…
8.00: Somogyi Zsolt a vonalban; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Károlyi Andrea értékeli a női kosárlabda-világbajnokságot; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Körkapcsolás története
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Völgyi Péter a vb-negyeddöntős női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás, L. Pap István
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.30: Pólózóna – vízilabda-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; Hét hősei
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Összefoglaló a budapesti atlétikai világdöntőről
21.00: Az amerikai nyílt teniszbajnokság értékelése
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel