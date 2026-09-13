Bodó Richárd: Ez volt a legnehezebb meccs számomra

„Ez volt a legnehezebb mérkőzés számomra érzelmileg, hiszen az új csapatom színeiben, az új csapattársaimmal a régiek ellen kellett játszanom. Nagyon vártam, hogy vége legyen a meccsnek, és így legyen vége” – hangsúlyozta a találkozó utáni sajtótájékoztatón a balátlövő.

Az előző idényben a bajnokságban bronz-, a Magyar Kupában és az Európa-kupában ezüstérmes Tatabánya házigazdaként 32–31-re nyert az élvonalban ezüstérmes Szeged ellen.

Bodó megköszönte mindkét csapat szurkolóinak a kedves fogadtatást, és megjegyezte: jó érzés, hogy a csongrádiak nem felejtették el.

„Köszönöm a csapattársaimnak, hogy sikerült legyőzni a Szegedet. Tudjuk, hogy négy nagyon fontos hiányzójuk van, de óriási élmény volt, és remélem, hogy a következő mérkőzést is meg tudjuk nyerni” – mondta.

Bodó szegedi színekben tíz év alatt 1399 alkalommal volt eredményes, vasárnap pedig egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Tóth Edmond tatabányai vezetőedző úgy fogalmazott: szenzációs érzés átélni az olyan mérkőzéseket, amikor egy jobb csapatot győznek le hazai környezetben, csaknem négyezer néző előtt.

„A legjobb formánkat mutattuk küzdeni tudásban, akarásban, koncentrációban. Nagyszerűen védekeztünk, főleg az első félidőben. Ez nagyon fontos volt, mert ha egy ilyen csapat ellen nem mutatunk markáns arculatot, akkor nehéz megverni” – magyarázta.

Mint kifejtette, egyrészt támadásban szenzációs dolgokat csináltak, méghozzá nagyon jó egyéni teljesítményekkel, másrészt sikerült elbizonytalanítaniuk az ellenfél játékosait.

„Örülök neki, hogy bátrak voltak, volt önbizalma mindenkinek. Tudták, hogy mi a dolguk, és azokat megcsinálták. Ezt öröm látni egy edzőnek, és azt is, ami hátul történt védekezésben” – vélekedett Tóth.

A szakvezető elárulta: az öltözőben arról is beszéltek, előfordulhat, hogy a vendégek megfordítják az eredményt – ez az ötvenedik percben valóban megtörtént -, de a lényeg az utolsó öt perc lesz, csapatának akkor kell csúcsteljesítményt nyújtania.