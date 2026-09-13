Gyász: elhunyt Grózer György egykori röplabdajátékos és -edző

Vasárnap kaptam az üzenetet. Kábán néztem a telefonomra, s többször is el kellett olvasnom, hogy értelmezni tudjam a szöveget.

Az nem lehet…

Édesapja, idősebb Grózer György már 85 esztendős, szegény Gyuri bácsi három éve temette el a lányát, Annát, aki ugyancsak a válogatottságig vitte, s szerepelt terem- és strandröplabda Európa-bajnokságon is. Ő súlyos betegség után hunyt el 2023-ban.

Nagyon nehéz dolog szülőként átélni egy gyermek halálát, na de kettőt…

De sajnos nincs kétség, azóta a család is megerősítette a hírt. A tájékoztatás szerint Grózer György pénteken szorítást érzett a mellkasában, emiatt szakorvoshoz fordult, s a kardiológián kapott is gyógyszereket a panaszára. Szombaton este azonban otthonában előbb rosszul érezte magát, majd a légzése is leállt. Felesége, aztán a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám sajnos nem jártak sikerrel. Halála 21.15-kor állt be, okát a boncolás állapítja meg.

Bevallom, én mindössze egy évtizede ismertem Gyurit, arról, hogy milyen legendás játékos volt, csak történeteket hallottam. Tehetségét Buzek Lászlóéhoz hasonlították, ő maga tagja volt az 1983-as Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatottnak is, ám éppen ezt követően indult meg idehaza lefelé a sportág. 1985-ben hagyta el Magyarországot és költözött Németországba, majd lett német bajnok és kupagyőztes, megnyerte a CEV-kupát, de volt Belga Kupa-győztes is. Bemutatkozhatott a német válogatottban, szerepelt az 1991-es és az 1995-ös Európa-bajnokságon is, azonban a szövetségi kapitánnyal történt konfliktusai miatt mindössze 19 alkalommal lépett pályára német mezben. Végül 1997-ben fejezte be játékoskarrierjét.

2006-ban kezdett el edzősködni, ugyancsak Németországban, majd 2018-ban települt haza, ahol a Gödöllő női csapatának edzője lett. Ekkor ismerkedtem meg vele, mint a klub strandröplabda-szakosztályának vezetője, s kerültünk közelebbi kapcsolatba.

Az előző idényben a Pénzügyőr csapatának vezetőedzője volt, amellyel bronzérmet szerzett a Magyar Kupában. Utoljára április végén, a bajnokság elődöntőjében találkoztunk, a Pénzügyőr csarnokában nyilatkozott a MÁV Előre elleni mérkőzésről, s úgy búcsúztunk el, hogy majd a folytatásban is találkozunk. Néhány nappal később hívott fel értetlenül, hogy a fővárosi klubnál felmentették a további munkavégzés alól.

Nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó beszélgetésünk, hatvan év felett még mindig ereje teljében volt.

Minden gyermeke röplabdázó lett, ifjabb Grózer Györgyöt a világ egyik legjobb játékosának tartották, még most, 41 évesen is játszik. Hasonló utat járt be, mint édesapja, ő is szerepelt előbb a magyar, majd a német válogatottban is, amellyel több olimpiára is kijutott, de volt világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes is. Lánya, Dora is bemutatkozott a német válogatottban, unokái közül pedig Leona az idei felnőtt Eb-n, Loreen pedig az U18-ason játszott többek között a magyar válogatott ellen is.

De nemcsak ők, hanem a teljes röplabdacsalád gyászolja…