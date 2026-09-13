Gyász: elhunyt Grózer György egykori röplabdajátékos és -edző
Vasárnap kaptam az üzenetet. Kábán néztem a telefonomra, s többször is el kellett olvasnom, hogy értelmezni tudjam a szöveget.
Az nem lehet…
Édesapja, idősebb Grózer György már 85 esztendős, szegény Gyuri bácsi három éve temette el a lányát, Annát, aki ugyancsak a válogatottságig vitte, s szerepelt terem- és strandröplabda Európa-bajnokságon is. Ő súlyos betegség után hunyt el 2023-ban.
Nagyon nehéz dolog szülőként átélni egy gyermek halálát, na de kettőt…
De sajnos nincs kétség, azóta a család is megerősítette a hírt. A tájékoztatás szerint Grózer György pénteken szorítást érzett a mellkasában, emiatt szakorvoshoz fordult, s a kardiológián kapott is gyógyszereket a panaszára. Szombaton este azonban otthonában előbb rosszul érezte magát, majd a légzése is leállt. Felesége, aztán a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám sajnos nem jártak sikerrel. Halála 21.15-kor állt be, okát a boncolás állapítja meg.
Bevallom, én mindössze egy évtizede ismertem Gyurit, arról, hogy milyen legendás játékos volt, csak történeteket hallottam. Tehetségét Buzek Lászlóéhoz hasonlították, ő maga tagja volt az 1983-as Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatottnak is, ám éppen ezt követően indult meg idehaza lefelé a sportág. 1985-ben hagyta el Magyarországot és költözött Németországba, majd lett német bajnok és kupagyőztes, megnyerte a CEV-kupát, de volt Belga Kupa-győztes is. Bemutatkozhatott a német válogatottban, szerepelt az 1991-es és az 1995-ös Európa-bajnokságon is, azonban a szövetségi kapitánnyal történt konfliktusai miatt mindössze 19 alkalommal lépett pályára német mezben. Végül 1997-ben fejezte be játékoskarrierjét.
2006-ban kezdett el edzősködni, ugyancsak Németországban, majd 2018-ban települt haza, ahol a Gödöllő női csapatának edzője lett. Ekkor ismerkedtem meg vele, mint a klub strandröplabda-szakosztályának vezetője, s kerültünk közelebbi kapcsolatba.
Az előző idényben a Pénzügyőr csapatának vezetőedzője volt, amellyel bronzérmet szerzett a Magyar Kupában. Utoljára április végén, a bajnokság elődöntőjében találkoztunk, a Pénzügyőr csarnokában nyilatkozott a MÁV Előre elleni mérkőzésről, s úgy búcsúztunk el, hogy majd a folytatásban is találkozunk. Néhány nappal később hívott fel értetlenül, hogy a fővárosi klubnál felmentették a további munkavégzés alól.
Nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó beszélgetésünk, hatvan év felett még mindig ereje teljében volt.
Minden gyermeke röplabdázó lett, ifjabb Grózer Györgyöt a világ egyik legjobb játékosának tartották, még most, 41 évesen is játszik. Hasonló utat járt be, mint édesapja, ő is szerepelt előbb a magyar, majd a német válogatottban is, amellyel több olimpiára is kijutott, de volt világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes is. Lánya, Dora is bemutatkozott a német válogatottban, unokái közül pedig Leona az idei felnőtt Eb-n, Loreen pedig az U18-ason játszott többek között a magyar válogatott ellen is.
De nemcsak ők, hanem a teljes röplabdacsalád gyászolja…
Született: 1964. szeptember 14., Budapest
Elhunyt: 2026. szeptember 12. (Veresegyház)
Válogatottság: 70-szer magyar (1981–1985), 19-szer német
Klubjai játékosként: Bp. Vasas Izzó SK/Tungsram SC (1980–1985), MTV Celle (német, 1985–1986), Rembert Saxon Torhout (belga, 1986–1988), Moerser SC (német, 1988–1996), Maldegem (belga, 1996–1997)
Klubjai edzőként: Moerser SC (német, 2006–2009), Berg. Land Wuppertal (német, 2011–2012), Gödöllő (2018–2019), Pénzügyőr SE (2025–2026)
Legnagyobb eredményei játékosként: 2x magyar bajnok (1984, 1985), német bajnok (1992), CEV-kupa-győztes (1990), 2x Német Kupa-győztes (1991, 1993), Belga Kupa-győztes (1988), 3x Európa-bajnoki résztvevő (1983, 11. hely; 1991, 4. hely; 1995, 8. hely)