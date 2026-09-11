Szombati sportműsor: pályán a Liverpool; az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

16.00: Aston Villa–Nottingham Forest

16.00: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler2)

16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)

16.00: Crystal Palace–Ipswich Town

16.00: Leeds United–Newcastle United

16.00: Liverpool FC–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.30: Tottenham Hotspur–Everton (Tv: Spíler1)

21.00: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

17.15: Strasbourg–Monaco

20.45: Auxerre–Nice

20.45: Le Havre–Angers

20.45: Lorient–Toulouse

20.45: Paris FC–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

15.30: Borussia Dortmund–Paderborn (Tv: Arena4)

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: Freiburg–Borussia Mönchengladbach

15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart

18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Genoa–Frosinone

18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

19.00: Casa Pia–FC Porto (Tv: Sport2, 21.15, felv.)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Espanyol

18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

19.00: Konyaspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

2. nap (Tv: M4 Sport)

18.08: női 400 m, döntő

18.13: női gerelyhajítás, döntő

18.18: férfi 400 m, döntő (Molnár Attila)

18.26: férfi 800 m, elődöntő

18.43: női rúdugrás, döntő

18.46: női 400 m gát, elődöntő (Mátó Sára)

19.04: női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka)

19.21: férfi 100 m, elődöntő

19.36: női 1500 m, döntő

19.44: férfi távolugrás, döntő

19.57: férfi 400 m gát, elődöntő

20.18: női 800 m, döntő

20.38: női 100 m, döntő

20.49: férfi 100 m, döntő

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

5. forduló, Zolder

1. és 2. futam

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

vasárnap, 1.30: Nu way 225 by Bobcat and Sauced by Blues Hog (Tv: Max4)

BASEBALL

20.15: MLB, Chicago Cubs–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna (Tv: Sport2)

Éremcsaták 17.00: férfi 73 (Szabó Áron, Gábor Áron, Üveges Attila, Gombás Bálint) és 81 kg (Tóth Benedek, Demeter Bendegúz, Hegedűs Bendegúz), női 63 (Kriza Anna, Varga Brigitta) és 70 kg

DARTS

European Tour, Antwerpen

13.00: 2. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: 2. nap, este (Tv: Max4)

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

11.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: Formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

14.30: CHL, ligaszakasz, Skelleftea–Davos (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 20. szakasz, La Calahorra–Collado del Alguacil, 186.8 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: CSM Bucuresti (román)–Buducsnoszt (északmacedón)

18.00: Brest (francia)–Dortmund (német)

B-CSOPORT

16.00: Blomberg-Lippe (német)–Storhamar (norvég)

18.00: Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest

18.00: Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC

17.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Eszterházy SC

18.00: Vasas SC–Váci NKSE

18.00: DVSC Skyline–Alba Fehérvár KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–Gravitáció Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

ELŐDÖNTŐ

16.30: Franciaország–Németország

20.00: Spanyolország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)

3x3-EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN

13.30: csoportmérkőzések

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i GP

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.45: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

RALI

8.00: Győr rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke

SZNÚKER

English Open

14.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)

20.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

17.00: Neal Skupski, Christian Harrison (brit, amerikai, 5.)–Tim Pötz, Kevin Krawietz (németek, 6.) (Tv: Eurosport1)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

22.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 2.)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire

VÍZILABDA

Férfi Magyar Kupa, négyes döntő, Komjádi Uszoda

Elődöntő

16.45: FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK

18.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Bene Ferenc

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét sporteseményeire

7.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Károlyi Andrea tapasztalatai Berlinből, a női kosárlabda-világbajnokságról

8.40: Iványi Dalmát hívjuk

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Tudósítás a DEAC–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről

16.00: Közvetítés a DVTK–Videoton labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés az Esztergom–Mosonmagyaróvár női kézilabda NBI-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk; tudósítás a Ferencváros–Ljubljana női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről

16.45: Közvetítés a Kaposvár–Ferencváros férfi vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

18.30: Közvetítés a Vasas–BVSC férfi vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

21.00: Értékelés a Formula–1-es Spanyol Nagydíj időmérője után

22.15: Sportvilág Szilágyi Dórával