Szombati sportműsor: pályán a Liverpool; az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC
15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC
15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC
15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)
15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)
15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)
15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)
15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)
15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)
15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)
16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+)
16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest
18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
16.00: Aston Villa–Nottingham Forest
16.00: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler2)
16.00: Chelsea–Hull City (Tv: Match4)
16.00: Crystal Palace–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Newcastle United
16.00: Liverpool FC–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
18.30: Tottenham Hotspur–Everton (Tv: Spíler1)
21.00: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
17.15: Strasbourg–Monaco
20.45: Auxerre–Nice
20.45: Le Havre–Angers
20.45: Lorient–Toulouse
20.45: Paris FC–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
15.30: Borussia Dortmund–Paderborn (Tv: Arena4)
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: Freiburg–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart
18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Genoa–Frosinone
18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
19.00: Casa Pia–FC Porto (Tv: Sport2, 21.15, felv.)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Espanyol
18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
19.00: Konyaspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
2. nap (Tv: M4 Sport)
18.08: női 400 m, döntő
18.13: női gerelyhajítás, döntő
18.18: férfi 400 m, döntő (Molnár Attila)
18.26: férfi 800 m, elődöntő
18.43: női rúdugrás, döntő
18.46: női 400 m gát, elődöntő (Mátó Sára)
19.04: női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka)
19.21: férfi 100 m, elődöntő
19.36: női 1500 m, döntő
19.44: férfi távolugrás, döntő
19.57: férfi 400 m gát, elődöntő
20.18: női 800 m, döntő
20.38: női 100 m, döntő
20.49: férfi 100 m, döntő
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
5. forduló, Zolder
1. és 2. futam
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
vasárnap, 1.30: Nu way 225 by Bobcat and Sauced by Blues Hog (Tv: Max4)
BASEBALL
20.15: MLB, Chicago Cubs–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
10.00: Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna (Tv: Sport2)
Éremcsaták 17.00: férfi 73 (Szabó Áron, Gábor Áron, Üveges Attila, Gombás Bálint) és 81 kg (Tóth Benedek, Demeter Bendegúz, Hegedűs Bendegúz), női 63 (Kriza Anna, Varga Brigitta) és 70 kg
DARTS
European Tour, Antwerpen
13.00: 2. nap, délután (Tv: Max4)
19.00: 2. nap, este (Tv: Max4)
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
11.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: Formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
14.30: CHL, ligaszakasz, Skelleftea–Davos (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 20. szakasz, La Calahorra–Collado del Alguacil, 186.8 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: CSM Bucuresti (román)–Buducsnoszt (északmacedón)
18.00: Brest (francia)–Dortmund (német)
B-CSOPORT
16.00: Blomberg-Lippe (német)–Storhamar (norvég)
18.00: Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest
18.00: Liqui Moly NEKA–Eger Eszterházy SzSE
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: Szigetszentmiklós KSK–Budai Farkasok-Rév
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC
17.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Eszterházy SC
18.00: Vasas SC–Váci NKSE
18.00: DVSC Skyline–Alba Fehérvár KC
18.00: Kisvárda Master Good SE–Gravitáció Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
ELŐDÖNTŐ
16.30: Franciaország–Németország
20.00: Spanyolország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)
3x3-EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN
13.30: csoportmérkőzések
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i GP
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.45: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
RALI
8.00: Győr rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke
SZNÚKER
English Open
14.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)
20.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
17.00: Neal Skupski, Christian Harrison (brit, amerikai, 5.)–Tim Pötz, Kevin Krawietz (németek, 6.) (Tv: Eurosport1)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
22.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 2.)
VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire
VÍZILABDA
Férfi Magyar Kupa, négyes döntő, Komjádi Uszoda
Elődöntő
16.45: FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK
18.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Bene Ferenc
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét sporteseményeire
7.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Károlyi Andrea tapasztalatai Berlinből, a női kosárlabda-világbajnokságról
8.40: Iványi Dalmát hívjuk
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Tudósítás a DEAC–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről
16.00: Közvetítés a DVTK–Videoton labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés az Esztergom–Mosonmagyaróvár női kézilabda NBI-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk; tudósítás a Ferencváros–Ljubljana női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről
16.45: Közvetítés a Kaposvár–Ferencváros férfi vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
18.30: Közvetítés a Vasas–BVSC férfi vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
21.00: Értékelés a Formula–1-es Spanyol Nagydíj időmérője után
22.15: Sportvilág Szilágyi Dórával