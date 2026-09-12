Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: a Ferencváros hét gólt szerzett Debrecenben, Bero triplázott

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.12. 15:00
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Bero (jobbra) tíz percen belül duplázott a DEAC ellen, a második félidőben pedig a harmadik gólját is megszerezte (Fotó: Czinege Melinda)
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Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér
A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros a háromgólos Matús Bero vezérletével 7–0-ra győzött az NB III-as DEAC vendégeként Debrecenben.

 

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC  0–7 (0–4)
Debrecen, Egyetmi sporttelep. Vezette: Hanyecz Bence (Albert István, Vígh-Tarsonyi Gergő)
DEAC: Lisztes B. – Maruscsák (Kiss B., 84.), Herczku, Vincze Á. (Kelemen Zs., a szünetben) – Jankelic, Lakatos B. (Burai, 84.), Lénárt Gá., Soltész J. (Török L., 63.), Szatmári I. – Lénárt Ge., Fekete V. (Bökönyi, 75.).  Vezetőedző: Kondás Elemér
Ferencváros: Varga Á. – Nagy O., Lakatos Cs., Zohoré, O'Dowda (Osváth, 83.) – Keita (Madarász, 60.), Rommens –  Levi, Bero (Maiga, 68.), Birmancsevics (Zachariassen, 68.) – F. Kovacevic (Bagi, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Bero (1., 7., 63), Lakatos Cs. (13.), F. Kovacevic (39.), Zachariassen (78. – 11-esből), Levi (89. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Közvetlenül a DEAC elleni, debreceni Magyar Kupa-mérkőzés előtt Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak elmondta, annak örül, hogy ezen a mérkőzésen a korábban még nem szerepelt új szerzeményének és sérülésből visszatérő játékosnak is lehetőséget adhat.

Ezek után a most bemutatkozó szlovák válogatott középpályás, Matús Bero hét perc alatt két gólt szerzett és az első félidőben a sérülése miatt július óta nem szerepelt Franko Kovacevic is a kapuba talált. Csakúgy, mint a 20 éves, saját nevelésű védő, Lakatos Csongor. Az első félidőből a gólszerzők mellett Jonathan Levit érdemes még kiemelni, aki a jobb szélről két gólpasszt is adott.

A Ferencváros a második félidőben sem állt le. Bero megszerezte a harmadik gólját is, a végén pedig előbb Kristoffer Zachariassen, majd Jonathan Levi is belőtt egy tizenegyest, míg a másik oldalon Lénárt Gergő akrobatikus mozdulatból a kapufát találta el, így 7–0 a vége a Ferencváros javára.

Sok gólt és könnyed ferencvárosi győzelmet láthattak a debreceni szurkolók (Fotó: Czinege Melinda)

 

Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér
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