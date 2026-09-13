Triatlon: Dévay Márk és Kropkó Márta sikerei Karlovy Varyban

Megérkezett az ősz a festői, csehországi Karlovy Varyba, meglehetősen hűvös körülmények között versenyeztek a triatlonosok a világbajnoki sorozat utolsó előtti állomásán. Az olimpiai távú viadalon másfél kilométer úszást követően negyven kilométer kerékpározás és tíz kilométer futás következett a meredek, macskaköves utcákon.

Előbb a nők rajtoltak, Sarcia Borbála és Kropkó Márta képviselte a magyar színeket. Utóbbi nagyszerűen versenyzett, szinte végig az élmezőnyben haladt, csak a végén maradt le. A győzelmet a brit Georgia Taylor-Brown szerezte meg, Kropkó nyolcadikként haladt át a célvonalon – ez pályafutása eddigi legjobb eredménye ebben a szériában.

„Ez a harmadik év, hogy indulok ezen a pályán, az időjárás évről évre rosszabb, viszont én szeretem az extrém körülményeket, teljesen mindegy, hogy hideg vagy meleg van, esetleg esik-e az eső – szerintem sok lány megretten ettől. Pozitív érzéssel várom a nagydöntőt” – értékelt Kropkó a magyar szövetség felületén.

A férfiaknál Dévay Márk remekelt, a futás felénél a harmadik helyen haladt, viszont vészesen közeledett mögötte a brit Alex Yee, aki később a második helyig küzdötte fel magát. Dévay hatodikként zárt, Lehmann Csongor a 12., míg Dobi Gergő a 22. helyen végzett – a győztes a francia Dorian Coninx lett.

„Ez a kedvenc helyszínem, mindig a legjobb tízben végeztem itt, a hatodik helyezés a legjobb eredményem ebben a szériában. Nagyon megdolgoztam érte, már az úszás során fel kellett zárkóznom, mert leszedték a szemüvegemet és megfogták a fejemet. A kerékpározás alatt keményen dolgoztunk a srácokkal, a futásban pedig tartottam magam, ameddig bírtam” – fogalmazott Dévay Márk.

A világbajnoki sorozat nagydöntőjét szeptember 23. és 27. között rendezik meg a spanyolországi Pontevedrában.

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, KARLOVY VARY

Férfiak: 1. Dorian Coninx (francia) 1:50:50 óra, 2. Yee (brit) 1:51:00, 3. Kaindl (osztrák) 1:51:07, …6. Dévay Márk 1:51:55, …12. Lehmann Csongor 1:52:28, …22. Dobi Gergő 1:53:41. Nők: 1. Georgia Taylor-Brown (brit) 2:03:05 óra, 2. Spivey (amerikai) 2:03:41, 3. Tertsch (német) 2:04:33, …8. Kropkó Márta 2:05:42, Sarcia Borbála nem fejezte be a versenyt