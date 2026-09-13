Nemzeti Sportrádió

Vida Máté: Nagy Ádámra szükség van!; A tehetsége volt az egyetlen ellenfele: 50 éves lesz a Fenomén

SZ. M.SZ. M.
2026.09.13. 23:45
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A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Vida Máté: Nagy Ádámra szükség van! A nyáron hazatérő Nagy Ádám egyre jobban játszik a Ferencvárosban, a keddi válogatott kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése pedig az, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szűk két év után újra meghívja-e a rutinos középpályást. Judi Ádám írása

Silye Erik két kislánynak is mesélhet majd a nagy góljáról. Ilyen az emlékezetes hétvége: Silye Erik szombaton győztes gólt szerzett a Kazincbarcika ellen a Magyar Kupában, vasárnap pedig már a szülőszobán volt a feleségével, hiszen érkezik a második gyermekük. Zombori András írása

Fáradt volt a Liverpool, pedig ez a megszokott terhelés. A Liverpoolt irányító Andoni Iraola elsősorban a jelentős fizikai igénybevétel miatt változtatott csapatán a Fulham ellen, Kerkez Milos szerint oda kell figyelni a regenerációra. Gyenge Balázs írása

A tehetsége volt az egyetlen ellenfele. Két világbajnoki aranyérem, valamint egy-egy világbajnoki ezüstérem, illetve egészséges térd. Nem csupán a tehetsége volt csoda, hanem a visszatérése is a súlyos sérüléséből. Pénteken tölti be 50. életévét Ronaldo, a Fenomén. Kamler János írása

Ez most Masé lett! Tobias Halland Johannessen nyerte meg a spanyol körverseny utolsó, granadai szakaszát. Az összetett élén Enric Mas végzett, míg Valter Attila a 45. helyen zárt. Jakus Barnabás beszámolója

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