Nemzeti Sportrádió

NFL: a Pittsburgh és a Baltimore is győzelemmel kezdett új edzőjével

B. A. P.B. A. P.
2026.09.13. 22:55
null
Győzelemmel rajtolt a Baltimore (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tampa Bay Buccaneers NFL Jacksonville Jaguars NFL-alapszakasz Houston Texans Buffalo Bills Cincinnati Bengals
Az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) alapszakaszának első fordulójában a Baltimore Ravens és a Pittsburgh Steelers is győzelemmel kezdett új edzőjük debütálásán. Szoros meccset húzott be a Cincinnati Bengals és a Buffalo Bills. A Detroit Lions hosszabbítás után, a Chicago Bears 59 pontot gyűjtve nyert.

Bővebben hamarosan.

NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Vasárnap kora este
Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)
Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után
Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)
Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)
Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)
Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)
Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)
Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)

KÉSŐBB
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
Hétfő
2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották
Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0) 
Pénteken játszották
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (03, 77, 07, 010)

Tampa Bay Buccaneers NFL Jacksonville Jaguars NFL-alapszakasz Houston Texans Buffalo Bills Cincinnati Bengals
Legfrissebb hírek

Nincs fogás, verhetetlen az idei Rams – vagy mégsem?

Amerikai sportok
2026.09.11. 16:33

Fölényes győzelemmel kezdte az idényt Melbourne-ben a San Francisco

Amerikai sportok
2026.09.11. 07:36

Elmaradt a visszavágás a Super Bowlért, óriásit fordított a Seattle az NFL nyitányán

Amerikai sportok
2026.09.10. 07:40

MVP-k csatája, Super Bowl-visszavágók és játékosbosszúk – 12 kihagyhatatlan meccs az NFL alapszakaszából

Amerikai sportok
2026.09.09. 14:56

NFL: a Kansas City visszazárkózna az Amerikai főcsoport élmezőnyébe

Amerikai sportok
2026.09.09. 09:24

NFL: a Rams all-int mondott, favoritként várja az új idényt

Amerikai sportok
2026.09.08. 14:42

NFL: ötletes Patriots-trükköt leplezett le a Philadelphia korábbi stratégája

Amerikai sportok
2026.09.03. 11:01

NFL: visszatér a liga történetének egyik legjobb védője

Amerikai sportok
2026.08.30. 23:07