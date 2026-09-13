NFL: a Pittsburgh és a Baltimore is győzelemmel kezdett új edzőjével
Bővebben hamarosan.
NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Vasárnap kora este
Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)
Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után
Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)
Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)
Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)
Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)
Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)
Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)
KÉSŐBB
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
Hétfő
2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)
Csütörtökön játszották
Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0)
Pénteken játszották
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (0–3, 7–7, 0–7, 0–10)