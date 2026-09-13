NFL: a Pittsburgh és a Baltimore is győzelemmel kezdett új edzőjével

Bővebben hamarosan.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)

Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után

Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)

Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)

Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)

Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)

Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)

KÉSŐBB

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0)

Pénteken játszották

Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (0–3, 7–7, 0–7, 0–10)