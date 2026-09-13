A kapusok remekeltek Brestben, szoros meccsen nyert a PSG

A címvédő Paris Saint-Germain már az ötödik percben megszerezte a vezetést Brestben Ferran Torres révén, utána viszont hiába birtokolta a labdát, sokáig a hazaiak voltak veszélyesek a kapura. A meccs végére a párizsiak is feljavultak, de a két kapus, a bresti Egil Selvik és a párizsi Matvej Szafonov védéseinek köszönhetően az eredmény már nem változott – maradt a szűkös PSG-siker. 0–1

A játéknap másik két mérkőzésén a Lille hozta a közetezőt az újonc Troyes ellen, míg a Lens a szintén újonc Le Mans vendégeként mentett pontot kétgólos hátrányból.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lille–Troyes 2–0 (T. Santos 18., E. Mbappé 90+3.)

Le Mans–Lens 2–2 (Buraba 32., Calodat 44., ill. Sima 45+2., F. Ivanovic 51.)

Brest–PSG 0–1 (F. Torres 5.)

Szombaton játszották

Strasbourg–Monaco 1–1 (S. Sané 52. – öngól, ill. Brunner 72.)

Auxerre–Nice 1–0 (Archer 74.)

Le Havre–Angers 0–0

Lorient–Toulouse 2–2 (I. Baldé 37., Mbamba 39., ill. Tengstedt 48., Jörgensen 69.)

Paris FC–Lyon 0–0

Pénteken játszották

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Thomasson 52.)