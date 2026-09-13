Ez most Masé lett! – 12 év után spanyol piros trikós a Vueltán

Huszonegyszeres pénzt kínáltak a fogadóirodák a Spanyol körverseny rajtja előtt arra, hogy Enric Mas nyeri meg az összetettet. A 31 éves kerékpáros korábban háromszor is másodikként zárt ezen a Grand Touron, és ezúttal is úgy tűnt előzetesen, hogy legfeljebb a szakaszgyőzelmekért és a dobogóért lehetett harcban. Aztán jött két fordulat.

POGACAR DIADALMENETÉNEK INDULT

Augusztus 3-án Tadej Pogacar bejelentette, hogy hét év után nekivág a Vueltának, ezt a háromhetest ugyanis pályafutása során még sosem nyerte meg, és idén pont illeszkedett a programjába. Már az első szakaszt követően felvehette az összetett első helyezettjét megillető piros trikót, a monacói időfutamon kilenc századmásodperc döntött a javára. Az UAE szlovén kiválósága már az első héten tetemes előnyre tett szert, ugyanakkor a 6. szakaszon meglepte, mennyire jól ment Enric Mas, akivel sprintre kényszerült. A Movistar versenyzője ennek köszönhetően a második helyre léphetett előre, bár a következő etap végén 3:50 perc választotta el az összetettet vezető Pogacartól.

Úgy festett, innentől csak a második helyért csatázhat Mas, Primoz Roglic és Felix Gall. Csakhogy a 8. etapon, 33 kilométerre a céltól Pogacar hatalmasat esett a széles úton. Bár még megpróbált visszaülni a kerékpárjára, hamar nyilvánvalóvá vált: ebből nem lesz folytatás. Az UAE kiválóságát kórházba szállították, eltört a kulcscsontja és a csigolyája, így idén már nem versenyez.

Az etap végén az összetettben élre kerülő Mas tiszteletből nem vette fel a megkülönböztető felsőt. „Tadej bukott, nem én szereztem meg a piros trikót. Most új verseny kezdődik, a következő az egyik legnehezebb szakasz. Megpróbáljuk élvezni az egészet, és tudom, a csapat kiváló munkát végez majd” – jelentette ki a spanyol kerékpáros.

SZÁRNYAKAT ADÓ TRIKÓ

Másnap, az Alto de Aitanán Mas kiválóan tekert, a ritmusváltásaira csupán Oscar Onley tudott reagálni, a brit kerékpárost a hajrában lesprintelte, nyolc év után nyert szakaszt a Vueltán – míg spanyol versenyző Alberto Contador 2014-es sikere óta először diadalmaskodott pirosban. A Movistar versenyzője meg is jegyezte, egyedi erővel bír ez a felső.

„Most már értem Tadejt, ez a mez tényleg szárnyakat ad az embernek. Megmutattuk, mire képes a csapatunk. Nagyon óvatos vagyok, hiszen a pályafutásom során bőven értek már kudarcok. Napról napra kell haladnunk, viszont olyan jól érzem magam, mint még sosem – pirosban nyerni egészen különleges” – értékelt a szakaszsiker után.

Hiába vezetett 1:18 perccel, a java még hátravolt. Mast azonban nem lehetett zavarba hozni, Roglicék az időfutamon és a múlt szombati királyetapon sem tudtak hozzá igazán közel férkőzni. A Collado del Alguacil tetején eldőlt, Contador után új spanyol győztes lesz, Mas három második helyet követően 31 évesen a csúcsra ér.

„Életemben először érzem így magam. Boldog vagyok. Őszintén szólva csak a kilométereket számoltam. Remekül éreztem magam. A többiek nagyszerű munkát végeztek. Azért nyertem, mert a csapat mindent megtett értem, amit köszönök” – summázta gondolatait Enric Mas a királyetap végén.

Roglic álmai szertefoszlottak az ötödik Vuelta-diadalt illetően, kérdéses, miként alakul az egy hónap múlva 37. születésnapjához érő szlovén kerékpáros jövője.

A SPRINTEKET A VISMA URALTA

A Vuelta nem a klasszikus sprinterek elsődleges terepe, azon a néhány mezőnyhajrás szakaszon viszont a Visma csapata dominált. A gyorsasági pontverseny győztese Wout van Aert lett, a belga kerékpáros pályafutása során először vihette haza a zöld trikót a Vueltáról, két éve ugyanis hiába vezetett, a 16. szakaszt már nem fejezte be.

Van Aert felvezetőként is elsőrangú teljesítményt nyújtott, rendre kiválóan készített elő Matthew Brennannek. A fiatal brit sprinter élt is a lehetőségekkel, öt szakaszt nyert meg a Vueltán, nagy álma, hogy jövőre ott lehessen a Nagy-Britanniából rajtoló Tour de France-on.

A hegyi pontversenyt Santiago Buitrago nyerte meg, ugyanakkor a kolumbiai kerékpáros kétszer is ígéretes helyzetből bukta el a szakaszgyőzelmet. A 25 év alattiak versenye Onley-é lett, itt a második helyen Jakob Omrzel végzett, az ifjú szlovén a mezőny legfiatalabb tagjaként diadalmaskodott 12 kilométeres szólóval a Calar Altón.

GRANADÁBAN HEGYIMENŐ NYERT

Ezúttal nem a spanyol fővárosban, hanem a dimbes-dombos Granadában zárult a Vuelta, az utolsó szakaszon 9.8 kilométerrel a vége előtt neutralizálták az összetettet, így Masék végképp megnyugodhattak, az egyedi piros-fehér felsőben tekerő Movistar ünnepelhetett.

A körözés során egy kisebb csoport haladt elöl, az idény végén visszavonuló Pello Bilbao lépett el az utolsó körön, de csak néhány másodpercnyi előtt tudott kiépíteni, Axel Laurance utolérte rövidesen. A szakaszgyőzelemért egy duó harcolhatott, az alapvetően hegyimenő Tobias Halland Johannessen megverte sprintben Alessandro Romelét. Ha a hegyen nem jött össze a siker, majd megy síkon…

VALTER VISSZATÉRT

Két év után szerepelt ismét a Vueltán magyar kerékpáros, Valter Attilára fontos segítőként számítottak a Bahrain-Victorious csapatánál. Valter sokat dolgozott a 21 szakasz során, egyszer a szökésbe is bekerült, összetettben a 29. volt a legelőkelőbb helyezése, végül is a 45. helyen zárt, és készülhet a kanadai világbajnokságra.

Erre a napra örökké emlékezni fogok. Nagyon különleges Vueltát élhettem át, feszültség és kétség volt bennem sokáig, de nagyon élveztük az utolsó szakasz minden kilométerét. Végül minden zökkenőmentesen alakult Granadában is. Hosszú várakozás és hosszú út előzte meg, hogy eljutottam idáig. Enric MAS

a Vuelta piros trikósa „vÉgül minden zökkenőmentesen alakult”

KERÉKPÁR

81. VUELTA A ESPANA

21. (utolsó) szakasz (Carrefour Granada–Granada, 112 km): 1. Tobias Halland Johannessen (norvég, Uno-X) 2:54:08 óra, 2. Romele (olasz, Astana) azonos idővel, 3. Debruyne (belga, Alpecin) a. i., …79. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 1:49 perc hátrány, …109. Mas (spanyol, Movistar) a. i. Az összetett végeredménye: 1. (piros trikóban) Enric Mas 73:52:55 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2:15 p h., 3. Gall (osztrák, Decathlon) 2:44 p h., …45. Valter 2:18:39 óra h. A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trióban) Wout van Aert (belga, Visma) 326 pont, 2. Brennan (belga, Visma) 273, 3. Romele 216. A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 78, 2. Van Aert 62, 3. Leknessund (norvég, Uno-X) 36. A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 74:02:23 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 1:10 p h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 15:35 p h. A csapatverseny végeredménye: 1. Decathlon 222:25:14 óra, 2. Astana 38:00 p h., 3. Bahrain-Victorious 54:46 p h.