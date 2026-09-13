Shelton nem bírta megtörni az amerikai férfi teniszezők átkát, Zverev a US Open idei bajnoka

A rutin egyértelműen az 1. helyen kiemelt Alexander Zverev mellett szólt, hiszen már öt Grand Slam-döntőt is játszott, igaz, eddig csak egyet nyert meg – idén tört meg a jég, a Roland Garroson diadalmaskodott. A 29 éves német teniszező a US Openen egyszer jutott be a fináléba, 2020-ban Dominic Thiemmel szemben maradt alul, pedig behúzta az első két szettet. Az is Zverev győzelmét vetítette előre, hogy eddig a felek ötször találkoztak egymással, s mindannyiszor a német nyert, ráadásul mindegyik borításon felülmúlta már Ben Sheltont.

A korábbról két GS-elődöntővel rendelkező (az egyiket 2023-ban New Yorkban játszotta) 23 éves amerikai abban bízhatott, hogy esetleg a kevesebb pályán töltött játékperc (18 óra 30 perc kontra 19 óra 38 perc) neki kedvez, ennek kihasználásához viszont hosszú meccsre volt szüksége. Ehhez nem indult jól a döntő számára, hiszen rögtön elveszítette az adogatójátékát, majd fogadóként nem volt esélye gémet nyerni. Végül Zverev újra brékelt, az utolsó játékban ismét kihasználta az első bréklabdáját, Shelton kettős hibával bukta el a szervagémet és így a játszmát is – mindössze 41 perc alatt. 6:3

Ben Shelton egyik nehéz pillanata a mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

Hasonló volt a játék képe a folytatásban is, az amerikai teniszező adogatóként is kínlódott, még akkor is, amikor 40 semmije volt. Viszont brékhátrányba nem került, sőt, feljavult, és két love game-et is fel tudott mutatni a szett közepén. Zverev továbbra is nyugodtan, türelmesen játszott, akkor is, amikor a szervagémjében 40 mindnél csak némi szerencsével (a labdája a hálóról a pályára esett) nem kellett bréklabdát hárítania. Shelton 5:6-nál nehéz helyzetbe került, de semmi 30-ról visszajött, így tie-breakben dőlt el a szett. Zverev remek elütéssel került minibrékelőnybe, majd a következő labdamenetben is rágyorsított, s már 3–0-ra vezetett, majd hozta a maradék négy adogatását. 7:6

Nem jelentett sok jót az amerikainak, hogy 0–2-ről még sohasem fordított meg mérkőzést. Azért nem adta fel, és a harmadik játszma hatodik gémjében a meccsen először eljutott bréklabdáig – igaz, kihasználni nem tudta. Egyébként sem sok babér termett a fogadóknak ebben a szettben, pedig Shelton a nyolcadik gémben remekül játszva bréklabdához juthatott volna, de ellenfele fantasztikus elütéssel megakadályozta ebben. Aztán Zverev komoly bajba került 5:6-nál, semmi 40-ről kellett volna visszakapaszkodnia, s ugyan egy szettlabdát hárított, a másodiknál pályán kívülre ütötte a röptét. 5:7

Alexander Zverevet nem zavarta meg az elveszített harmadik játszma (Fotó: Getty Images)

A világranglista-2. játékos agresszíven lépett fel az első gémben, és bréklabdához jutott, amit a riválisa szerva-röptével hárított, de a másodikat már megcsinálta a német – ekkor Shelton rosszul találta el a labdát. Zverev megerősítette brékelőnyét, majd őrizte is, növelni viszont nem tudta, mivel az atlantai születésű ellenfele a kezdeti megingás után összeszedte magát. Aztán ismét kihagyott Shelton koncentrációja, s egy rossz rövidítés miatt 15:40-re állt 2:4-nél. A bréklabdát pedig nem volt képes hárítani: ismét ejtett, Zverev viszont beérte, majd megoldotta a röptéket, s a labdamenet végén az amerikai átemelése nem esett be. A mérkőzésért adogathatott a német teniszező, és ez nem is okozott gondot neki, viszont meglepődött, hogy vége a (3 óra 36 perces) meccsnek, ugyanis nem figyelt arra, hogy 40:15-nél jár az utolsó szervája előtt. 6:2

Tehát Shelton nem tudta megtörni az átkot, azaz nem lett 2003 után újra amerikai Grand Slam-győztes férfi egyesben (akkor Andre Agassi az Australian Opent, Andy Roddick a US Opent nyerte meg), Zverev pedig immár kétszeres GS-bajnoknak vallhatja magát.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Zverev (német, 1.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7–2), 5:7, 6:2