Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Kácsor és Farkas öt, Pődör négy gólt szerzett

2026.09.13. 21:55
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Pődör Rebeka négyszer volt eredményes csapatában
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női kézilabda Pődör Rebeka Kácsor Gréta
Kácsor Gréta öt találattal járult hozzá a CSM Slatina 36–22-es sikeréhez az újonc CSU Stiinta Politehnica Bucuresti otthonában a román női kézilabda-élvonalban.

Pődör Rebeka négy gólt lőtt az SCM Universitatea Craiovában, amely házigazdaként 26–26-os döntetlent játszott a CSM Corona Brasov-val. A vendégeknél Afentáler Sára kétszer, Varga Emőke egyszer talált a hálóba, Janurik Kingának pedig négy védése volt.

Farkas Johanna öt találatával a TuS Metzingen 29–25-re nyert a BSV Sachsen Zwickau vendégeként a német női bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két találata ellenére az USAM Nimes Gard odahaza 38–33-ra kikapott a Montpellier-től a francia ligában.

Jánosi Tamás két gólt lőtt a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely otthon 30–30-as döntetlent játszott a Caserío Ciudad Reallal a spanyol élvonalban.

 

 

női kézilabda Pődör Rebeka Kácsor Gréta
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