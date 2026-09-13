Európai kézilabdaligák: Kácsor és Farkas öt, Pődör négy gólt szerzett

Pődör Rebeka négy gólt lőtt az SCM Universitatea Craiovában, amely házigazdaként 26–26-os döntetlent játszott a CSM Corona Brasov-val. A vendégeknél Afentáler Sára kétszer, Varga Emőke egyszer talált a hálóba, Janurik Kingának pedig négy védése volt.

Farkas Johanna öt találatával a TuS Metzingen 29–25-re nyert a BSV Sachsen Zwickau vendégeként a német női bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két találata ellenére az USAM Nimes Gard odahaza 38–33-ra kikapott a Montpellier-től a francia ligában.

Jánosi Tamás két gólt lőtt a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely otthon 30–30-as döntetlent játszott a Caserío Ciudad Reallal a spanyol élvonalban.