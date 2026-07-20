Jól halad Végh Richárd Eb-bronzérmes birkózó bokaműtét utáni rehabilitációja

A 26 éves szabadfogású birkózó tavaly a somorjai Eb-n bronzéremmel mutatkozott be a felnőttek 97 kilogrammos súlycsoportjában, és bár már a tavalyi világbajnokság után szóba került a műtét, végül csak az idei kontinensbajnokság után vállalta az operációt. Az Érdi Spartacus versenyzője a tiranai Eb-n szintén éremért birkózhatott, ám szoros csatában alulmaradt az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Eb-győztes grúziai Givi Macsarasvilivel szemben, így az ötödik helyen zárt. A májusi műtét után orvosa bizakodó volt az októberi vb-szerepléssel kapcsolatban, a hétvégén a Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyen pedig Végh az MTI-nek megerősítette, hogy a tervek szerint halad a felépülése.

„Sokat fejlődött már a lábam a műtét óta. Folyamatosan gyógytornázom és erősítek, szerencsére a súlyok is jól jönnek, már a fizikumom is egyre jobban fejlődik. Kijelenthetem, hogy ebben nem volt visszaesés a műtét után. Az orvos szerint is jól halad a felépülés, de még a héten lesz egy utolsó kontrollvizsgálat, amelyen megvitatjuk, mikor tudok szőnyegre állni. Előre láthatóan szeptember elejét látom reálisnak, de nem akarom elsietni, mivel mindenképpen szeretném elkerülni azt, hogy esetleg rásérüljek” – mondta Végh Richárd a BOK-csarnokban, és azt is elárulta, lát reális esélyt az asztanai vb-szereplésre, de mérlegelnie kell, hogy a korai visszatérés mekkora veszélyeket rejthet.

„Mérlegelni kell azt, hogy ez a vb-szereplés hosszútávon megéri-e, vagy inkább a februárban rajtoló kvalifikációs sorozat kezdetére hozzam magam százszázalékos formába. Nyilván ez is egy fontos állomása az olimpiai kijutásnak, mivel értékes ranglistapontokat hozhatna, ami a versenyeken való kiemelésnél lehet fontos, de majd meglátjuk, hogyan alakulnak dolgok” – hangsúlyozta a fiatal birkózó, aki ezúttal csak a lelátóról követhette nyomon a nemzetközi szövetség (UWW) rangsorverseny-sorozatának budapesti záróállomását.

Végh szerint nagyon sűrű a mezőny a kategóriájában, így a jövőben sem lesz könnyű dolga, de eddig szerencsére jól teljesített a pontszerző versenyeken, mivel nagyrészt sikerült beverekednie magát az első nyolc közé. Bízik benne, hogy ezt jövőre is tudja majd tartani, sőt, próbál előrébb lépni és elcsípni egy-egy érmet is. Ehhez elkerülhetetlen, hogy megpróbálja majd megszorongatni a kategória sztárjait.

„Jó lenne szoros meccset birkózni Abdulrasid Szadulajevvel, Kyle Snyderrel, Ahmed Tazsudinovval, de jelenleg Givi Macsarasvilinek szeretnék a legjobban visszavágni, mivel az Európa-bajnokságon már sokkal közelebb voltam hozzá, úgyhogy fel kell kötni a gatyát” – mondta határozottan Végh Richárd.