Lőrincz Tamás: A birkózószövetség munkájának megítélése pozitív

– Ön volt az egyetlen jelölt az MBSZ elnöki posztjára, hiszen egyedüliként sikerült megszereznie az induláshoz szükséges ajánlásokat. Miként zajlott a folyamat?

– Elkezdtem beszélgetni az egyesületekkel, megkérdeztem, mit szólnak az indulásomhoz, és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptam. Megtisztelő, hogy méltónak találnak a tisztség betöltésére, egyben óriási felelősség is, hogy ilyen sokan hisznek és bíznak bennem.

– Miként néz ki az átadás-átvétel?

– Már zajlik a folyamat. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, a KIMBA szakmai igazgatójaként eddig is beleláttam a szövetség munkájába, ismerem a szakmai programokat, a célokat, szóval szerencsére nem a nulláról indulunk. Persze megvannak azok a területek, amelyekre eddig kevésbé volt rálátásom, először ezekkel kell foglalkoznom.

– Marad a KIMBA szakmai igazgatója?

– Nem, összeférhetetlenség van a két pozíció között. Június tizenhetedikén megszűnt a szerződésem a KIMBA-val, ugyanakkor társadalmi munkában igyekszem segíteni az akadémiát addig, amíg nem rajzolódik ki, miként működhet a folytatásban a nevelőműhely. Amint megvan az irány, döntés születik arról, ki a legalkalmasabb a szakmai igazgatói feladatok ellátására.

– Tervez-e változtatni az MBSZ jelenlegi vezetőségén?

– Ugyanazzal a csapattal képzelem el a munkát, amely évek óta példaértékűen dolgozik a sportág jövőjéért. Nézzük meg a szakmai programokat, a gazdálkodás hatékonyságát, a törekvést az utánpótlás-nevelés fejlesztésére, a bázisnövelésre, vagy akár azt, mennyire profin rendeztek meg világversenyeket az elmúlt több mint egy évtizedben. Semmi nem indokolja azt, hogy változtassunk.

– Milyen helyzetben van jelenleg a Magyar Birkózók Szövetsége?

– Egyelőre nem lehet tudni, hogy jövőre pontosan milyen feltételek mellett működhet. Az elmúlt tizenegy év stabilitása fontos az egyesületeknek és a sportolóknak, így elengedhetetlen, hogy a saját érdekeinket képviseljük. A szövetségnek vannak tartalékai, ezeket azonban nem szeretnénk felélni, meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyekkel továbbra is zökkenőmentesen folyhat a munka. Az első benyomások alapján úgy látom, hogy pozitív az MBSZ munkájának megítélése, és a KIMBA is remek visszajelzéseket kapott, mindez bizakodásra ad okot, dolgoznunk kell tovább.

– Vasárnap ért véget a BOK-csarnokban a Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékverseny, amelyen hat érmet, egy-egy aranyat és ezüstöt, valamint négy bronzot szereztek sportolóink. Hogyan értékeli a teljesítményüket?

– Nehéz verseny volt, több birkózó-nagyhatalom is részt vett rajta. Elszenvedtünk fájó vereségeket, ugyanakkor nagy skalpokat is szereztünk. Mindhárom szakágban felkészülési állomásként tekintettünk a viadalra, a formán meglátszott, hogy kőkemény terhelésből érkeztek a birkózók – jóllehet, ezzel nem voltunk egyedül, ehhez képest kiemelkedő színvonalú meccseket láthattunk. Szőke Alex nagyon stabil birkózással lett aranyérmes, és megmutatták magukat a fiatalok is, Darabos László például huszonegy évesen állt a dobogó második fokára. Összességében elégedett vagyok, az időszaknak megfelelő állapotban versenyeztek a mieink.

– Ha már egy fiatalt kiemelt: miként tekint a magyar birkózó-utánpótlásra?

– A KIMBA szakmai igazgatójaként 2021 óta testközelből figyelhetem, mennyi munkával és erőfeszítéssel haladnak előre a gyerekek. Tavaly év végén adtuk át az első generációnkat a felnőttválogatottaknak, a három szakágban huszonöten csatlakoztak a kerethez. Amikor idekerültem, ez volt az egyik fő célom, hogy olyan sportolókat neveljünk a válogatottnak, akik fizikailag, technikailag és mentálisan is készen állnak a feladatra. Ezt elértük, hamarosan jönnek az új tehetségek, zajlik a folyamatos körforgás – ezért is fontos az akadémia működése.

– Két év múlva kezdődik a Los Angeles-i olimpia. Milyen célok lebeghetnek a szemünk előtt?

– Magyarországon elsősorban az ötkarikás szereplés határozza meg a sportágakban zajló munkát. Most olyan csapatunk van, amelynek nagy része 2028-ra lesz a legjobb korban. Mindhárom szakágban várok kvótát, szeretném, ha minél többen küzdhetnének a hazánkért, többekben megvan már a kellő rutin ahhoz, hogy végigcsinálják és jó eredményt érjenek el. És abban ugyancsak bízom, hogy egy-két fiatal elsőbálozóként mutathatja meg magát a legmagasabb szinten.