Szteroid használatért tiltották el a világbajnok íjászt

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) csütörtöki közlése szerint a 23 éves mexikói sportolónak egy tavaly szeptemberben, versenyen kívül adott mintájában nandrolon nyomaira bukkantak. Bernal elismerte bűnösségét, ezért kapott négy helyett csak három éves büntetést, amely a 2028-as Los Angeles-i olimpiát követően jár majd le.

Az íjász három héttel azt követően adott pozitív mintát, hogy a mexikói csapattal csigás kategóriában megnyerte a világbajnokságot. A vb-aranyérmét így megtarthatja, az októberi világkupa-döntőben szerzett aranyát viszont vissza kell adnia.