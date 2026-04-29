Nemzeti Sportrádió

Négyéves eltiltást kapott, már fellebbezett a Chelsea sztárja

ROCK PÉTER
2026.04.29. 18:15
null
Mihajlo Mudrik nem adja fel (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea CAS fellebbezés Mihajlo Mudrik dopping
A Chelsea ukrán válogatott szélsője, Mihajlo Mudrik fellebbezést nyújtott be a négyéves eltiltása ellen, amelyet az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) doppingvétség miatt szabott ki rá. A 25 éves játékos ügyét jelenleg a Sportdöntőbíróság (CAS) vizsgálja – számolt be róla a The Athletic.

Mudrik 2024 novembere óta nem lépett pályára, nem sokkal azelőtt ugyanis egy doppingellenőrzés során „kedvezőtlen eredményt” mutattak ki a mintájában. Az FA 2025 júniusában hivatalosan is vádat emelt ellene, és végül a maximális, négyéves eltiltással sújtotta. A futballista mindvégig ártatlannak vallja magát, és jelenleg az angol alacsonyabb osztályú Uxbridge létesítményeiben edz egyénileg, hogy formában tartsa magát.

A CAS megerősítette, hogy 2026. február 25-én érkezett be a játékos fellebbezése az FA döntése ellen. Az eljárás jelenleg írásbeli szakaszban van, a meghallgatás időpontját egyelőre nem tűzték ki.


A háttérben az áll, hogy Mudrik mintájában a nemzetközi kötelezettségei után a tiltólistán szereplő meldonium nevű anyagot mutatták ki. Ez a szer eredetileg szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgál, ugyanakkor növelheti az állóképességet, segítheti a regenerációt, ezért a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) már 2016 óta minden körülmények között tiltja a használatát.

Az FA szabályzata szerint a doppingvétségek úgynevezett „szigorú felelősség” elve alá tartoznak, vagyis már önmagában a tiltott szer jelenléte elegendő a szabálysértés megállapításához, függetlenül attól, hogy a sportoló szándékosan használta-e azt. A büntetés ugyanakkor enyhíthető bizonyos körülmények fennállása esetén, akár két évre vagy még rövidebb időtartamra is.

Mudrik esete nem példa nélküli: a Paul Pogba elleni négyéves eltiltást például a CAS 2024-ben 18 hónapra csökkentette, miután elfogadta, hogy a játékos nem szándékosan vitt be tiltott anyagot a szervezetébe. Hasonlóan ismert ügy volt Maria Sarapova esete is, akinek eltiltását szintén mérsékelték a fellebbezés során.

A Chelsea 2023 januárjában 70 millió euróért szerződtette Mudrikot a Sahtar Donecktől, szerződése 2030 nyaráig szól.

 

Legfrissebb hírek

Xabi Alonso is a Chelsea kiszemeltjei között – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.27. 20:06

A Chelsea lesz a Manchester City ellenfele az FA-kupa-döntőben

Angol labdarúgás
2026.04.26. 18:10

„Azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak” – Gary Neville a Chelsea tulajdonosairól

Angol labdarúgás
2026.04.23. 16:56

Sorozatban öt zakó után nem vártak tovább: máris menesztette a Chelsea Liam Roseniort – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.22. 18:36

„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

Angol labdarúgás
2026.04.22. 09:26

Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Angol labdarúgás
2026.04.21. 23:10

Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.21. 09:42

Liam Rosenior: Rendkívül csalódott vagyok, de nem érzem, hogy nyomás alatt lennék

Angol labdarúgás
2026.04.19. 11:58
Ezek is érdekelhetik