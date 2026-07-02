Csinger Márk marad a bajnok ETO FC-ben – hivatalos

A győriek honlapján olvasható tájékoztatás szerint Csinger Márk 2029-ig szóló szerződést kötött az NB I bajnokával. A 23 éves, egyszeres válogatott középhátvéd tavaly nyár óta a dunaszerdahelyi FC DAC kölcsönjátékosaként szerepelt Győrben. Miután a megállapodása lejárt, az ETO FC most végleg megszerezte a játékjogát, három idényre szóló szerződést kötve vele.

Csinger a bajnoki címmel végződő idényben 39 tétmérkőzésen három gólt szerzett, június 5-én pedig bemutatkozott a válogatottban a Finnország ellen 2–1-re megnyert barátságos mérkőzésen.

Mint a győriek honlapján írták, Csinger kölcsönszerződése 2026. június 30-án lejárt, ugyanakkor a klubvezetés az egyik legfontosabb feladatának tartotta a megtartását.

Az átigazolásról a DAC is beszámolt hivatalos honlapján, megszólaltatva az érintettet: „Szeretnék őszintén köszönetet mondani mindenkinek a DAC-nál, amiért hittek bennem, és lehetőséget adtak arra, hogy futballistaként és emberként is fejlődjek. A klub fontos szerepet játszott a pályafutásomban, az ETO-hoz való kölcsönigazolás pedig a megfelelő lépésnek bizonyult a megfelelő időben. Hálás vagyok mindkét klubnak a belém vetett bizalomért. Egy ilyen sikeres idény után örülök, hogy Győrben folytathatom a pályafutásomat, és mindent megteszek azért, hogy megháláljam ezt a bizalmat. Tanulságos szezonokat töltöttem Dunaszerdahelyen, befogadó, profi közegben. Köszönöm mindenkinek, sok sikert kívánok a DAC-családnak. A történetem Győrben folytatódik” – idézte a játékost a csallóközi klub honlapja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC – Szlovákia, kölcsön után végleg), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország),

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)