Izraelbe szerződhet a ZTE brazil légiósa

Lapunk izraeli forrásból úgy értesült, hogy az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Beer Seva szerződteti a ZTE brazil támadóját, Joao Victort. Korábbi sajtóhírek alapján a Górnik Zabrze is érdeklődött a játékos iránt, legfrissebb információink szerint azonban a Beer Seva megelőzte a lengyel klubot.
Ezzel egybecseng Rudy Galetti sportújságíró értesülése, aki hivatalos X-oldalán arról számolt be csütörtökön, hogy a ZTE és a Hapoel Beer Seva bónuszokkal kiegészülve 1.7 millió eurós vételárról állapodott meg egymással. A hivatalos bejelentés hamarosan megtörténhet.
A 22 éves Joao Victor 2025-ben érkezett Zalaegerszegre, 33 mérkőzésen hét gólt szerzett az NB I-ben.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria)
Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Szendrei Norbert, Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)