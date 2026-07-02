Izraelbe szerződhet a ZTE brazil légiósa

Lapunk izraeli forrásból úgy értesült, hogy az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Beer Seva szerződteti a ZTE brazil támadóját, Joao Victort. Korábbi sajtóhírek alapján a Górnik Zabrze is érdeklődött a játékos iránt, legfrissebb információink szerint azonban a Beer Seva megelőzte a lengyel klubot.

Ezzel egybecseng Rudy Galetti sportújságíró értesülése, aki hivatalos X-oldalán arról számolt be csütörtökön, hogy a ZTE és a Hapoel Beer Seva bónuszokkal kiegészülve 1.7 millió eurós vételárról állapodott meg egymással. A hivatalos bejelentés hamarosan megtörténhet.

A 22 éves Joao Victor 2025-ben érkezett Zalaegerszegre, 33 mérkőzésen hét gólt szerzett az NB I-ben.

🚨💣 EXCL | Hapoel Be'er Sheva have hijacked the João Victor deal ahead of Górnik Zabrze.



Agreement reached with ZTE for €1.7m fixed plus add-ons and a 20% sell-on clause.



Documents are being exchanged. Announcement is expected soon. pic.twitter.com/CN7NOEnhZe — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 2, 2026

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Szendrei Norbert, Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)